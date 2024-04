Enthousiasme over plannen Wintergoud: “Projecties op gebouwen zouden een mooi onderdeel kunnen zijn”

De plannen die de gemeente Groningen, samen met verschillende organisaties heeft, om met Wintergoud de binnenstad in december extra aantrekkelijk te maken kunnen op enthousiasme rekenen van de fractie van de ChristenUnie. Wel heeft deze fractie nog een aantal aandachtspunten.

“Wat we gelezen hebben dat vinden we super mooi”, reageert raadslid Laurent Dwarshuis van de partij. “Wat mijn fractie heel belangrijk vind is dat er iets georganiseerd gaat worden dat goed gedragen wordt door de ondernemers en de verenigingen. En dat is wel de kern van dit hele plan, dat het door de stad omarmd en opgepakt wordt. Afgelopen december vond editie 0 plaats. Dat leverde al een aantal hele mooie initiatieven op. Uiteraard het welbekende Winter Welvaart, maar ook de Christmas Urban Walk die door de Stadskerk werd georganiseerd en waar duizenden mensen op afkwamen. Dat vinden wij hele mooie initiatieven.”

IJsbaan en reuzenrad

Afgelopen week werd bekend dat de editie die in december gehouden gaat worden groter zal zijn. Zo zal de ijsbaan weer terugkeren op de Grote Markt, wordt er nagedacht over een reuzenrad en gaat de middenstand standjes en activiteiten opzetten. Dwarshuis: “Winter Welvaart zal ook groter worden waarbij er vooral verbinding gemaakt wordt met de Grote Markt. Het gaat om eerste ideeën die nog uitgewerkt moeten worden, maar duidelijk is wel dat er diverse partijen bij betrokken zijn, die er samen wat van willen maken.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “De stad in december aantrekkelijk maken”

In de gemeenteraad wordt al langer gesproken over de invulling van de winterperiode die de laatste jaren niet zo gezellig is als dat het zou moeten zijn. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) liet vorig jaar zomer weten: “Nadat Sinterklaas is uitgezwaaid begint voor veel mensen een stressvolle periode waarbij men opgeschrikt wordt door geknal en overlast. Ook voor veel dieren is het niet leuk, en dan hebben we het nog niet eens over de belasting voor het milieu. Het is de periode dat mensen juist de stad verlaten en verkassen naar rustige oorden. Wat we zien is dat we de periode tot 5 december goed doorkomen. Daarna valt er een gat. Wij willen iets gaan organiseren waarbij we de krachten bundelen: inwoners, ondernemers en de gemeente, waarbij door verschillende evenementen we de periode van 5 december tot Allerheiligen aantrekkelijk gaan maken. Dat mensen zeggen: wat is het leuk om in Groningen te zijn. Dat programma staat niet direct als een huis. Daar moeten we de tijd voor nemen.”

Tekst gaat verder onder de video:

Een impressie van Dublin Winter Lights afgelopen december. Video: gemeente Dublin

Naar Iers voorbeeld

En dat programma gaat dus Wintergoud heten. De reden om met Dwarshuis het gesprek aan te gaan is omdat de ChristenUnie aan de basis staat van de plannen. In januari 2022 stuurde wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) een bericht via sociale media de wereld in waarbij ze haar bewondering uitsprak over het evenement Dublin Winter Lights. Bij dit evenement worden er in de laatste weken van het jaar lichtprojecties getoond op bekende gebouwen in de Ierse hoofdstad. Wandelroutes voeren langs de projecties. Diverse partijen zagen een Groningse variant van dit evenement wel zitten. Het voorbeeld spoorde het College en de gemeenteraad in ieder geval aan om na te gaan denken hoe er in Groningen een leuk evenement gehouden kan worden waar mensen graag naar toe gaan.

Dorpen en wijken betrekken

Tijdens een eerdere raadsvergadering over dit onderwerp vonden politieke partijen het belangrijk dat ook de wijken en dorpen in dit geheel betrokken zouden worden. De ChristenUnie liet eerder weten enthousiast te zijn om de gemeente met licht te verbinden. Dat er op diverse plekken in de gemeente iets te zien is, waarbij dorpen en wijken door middel van een eigen thema er een draai aan kunnen geven. Dwarshuis wil nog een stapje verder gaan: “Het gaat nu nadrukkelijk over de binnenstad. Maar er worden al hele mooie evenementen in deze periode van het jaar gehouden in bijvoorbeeld Ten Boer, Woltersum en Onnen. Evenementen waar de meeste mensen vaak het bestaan niet van af weten. Het lijkt mij heel goed om dat op een website samen te brengen. Dat je bijvoorbeeld vanuit de noordelijke wijken naar Ten Boer fietst voor een mooie kerstmarkt. Ik denk dat er op dat vlak mooie stappen gezet kunnen worden.”

Rijksuniversiteit

Ongeveer twintig organisaties waaronder de Groningen City Club, Lutje Lokaal, Forum Groningen, de Stadskerk en Marketing Groningen en de organisator van de Zweedse Kerstmarkt gaan samenwerken binnen Wintergoud. Afgelopen week vroeg men zich in de Universiteitsraad af waarom de RUG niet in Wintergoud participeert. Rector magnificus Jaquelien Scherpen heeft aangegeven hier mee aan de slag te willen.

“Door middel van projecties kun je misschien een mooi verhaal uitbeelden”

En dan nog even naar die lichtprojecties waar het indertijd allemaal mee begon. Dwarshuis: “Dat houdt mij wel bezig. In december zijn er sommige straten ontzettend mooi verlicht. Dat is dan echt een feestje om daar doorheen te lopen. Lichtprojecties zie ik als een mooie aanvulling. Je kunt door middel van projecties misschien een mooi verhaal uitbeelden. Misschien het kerstverhaal? Maar waar ik op hoop is dat zo’n uitwerking gaat leven bij de mensen die zoiets kunnen opzetten. Dat het enthousiasme vanuit de samenleving ontstaan. Als gemeente kunnen we dit dan faciliteren. Maar ik wil hier zeker nog mee aan de slag.”

Dublin Winter Lights

Bij de laatste editie van Dublin Winter Lights vonden er op zo’n twintig locaties lichtprojecties op gebouwen plaats in de Ierse hoofdstad. Wandelroutes voerden langs de verschillende locaties. Een bijzonder onderdeel waren verschillende panelen waar foto’s van community workers op te zien waren. Het ging om mensen die het afgelopen jaar veel voor de stad hadden betekend en op deze manier in het zonnetje werden gezet. Om de verlichting te laten branden werd er niet gebruik gemaakt van aggregaten maar van HVO-generatoren.