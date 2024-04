VVD wil dat ondergrondse afvalcontainers met telefoon geopend kunnen worden

Foto Gemeente Groningen

Ondergrondse afvalcontainers moeten in de toekomst met een telefoon geopend kunnen worden. Daar pleit de fractie van de VVD voor. De partij gaat een motie indienen.

“Als je nu je afval wegbrengt naar een ondergrondse afvalcontainer heb je een afvalpas nodig”, vertelt raadslid Rik Heiner. “Wat wij zien is dat inwoners deze pas niet altijd bij zich hebben. Vaak raken mensen de pas kwijt of laten het na het openen in de container vallen. Dit leidt tot ongemak en kosten. Ook is de pas een ergernis bij woningen waar er qua bewoners veel wisselingen zijn zoals bij studentenwoningen.”

Heiner: “De gemeente heeft zichzelf als doel gesteld om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van afval te verhogen. Wij denken daarom dat het heel goed zou zijn dat je met je telefoon containers kunt openen zodat het gebruiksgemak aanzienlijk verbetert. Wij vragen het College om hier onderzoek naar te doen.” De motie wordt ingediend bij de eerstvolgende raadsvergadering op woensdag 15 mei.