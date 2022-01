Gemeente Groningen waarschuwt opnieuw voor betaalde hulp bij aanvraag 10.000 euro-subsidie

nieuws

Foto via Pixabay

De gemeente Groningen krijgt nog steeds berichten binnen over malafide bedrijven en personen die tegen betaling hulp aanbieden aan inwoners bij het aanvragen van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, ook wel bekend als de ‘10.000 euro-subsidie’.

Volgens de gemeente gaat dit in geen enkel geval om echte medewerkers van gemeenten, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Instituut Mijnbouwschade Groningen of het Regionaal Energieloket. Betalen voor hulp bij een subsidieaanvraag is niet nodig, want deze instanties bieden deze hulp altijd gratis aan.

Echte instanties gaan de deuren nooit langs

De oplichters zouden onder meer de deuren langsgaan en zich voordoen als medewerkers van één van de eerder genoemde instanties. Dit terwijl er op dit moment geen acties van gemeenten, het SNN, NCG, IMG of het Regionaal Energieloket om de deuren bij langs te gaan. “Medewerkers van deze organisaties zullen altijd herkenbaar zijn en zich legitimeren”, benadrukt de gemeente. “Ook verstrekken zij nooit uw gegevens aan derden.”

Verstrek nooit privégegevens

De gemeente Groningen maakt daarnaast zorgen over het feit dat deze malafide bedrijven om privégegevens vragen, zoals uw DigiD of Burgerservicenummer (BSN). De gemeente benadrukt dat dit illegaal is: “Houd deze gegevens voor uzelf, want als ze in verkeerde handen komen kan hier bijvoorbeeld identiteitsfraude mee gepleegd worden.”