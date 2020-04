VV Groningen door coronacrisis in zwaar financieel weer

sport

Foto Andor Heij: Kantines VV Groningen, Potetos en VVK op sportpark het Noorden.

Begrip voor het stopzetten van de amateurcompetities vanwege het coronavirus is er natuurlijk wel, maar voor voetbalclub vv Groningen dreigt er een grote financiële strop.

Door Andor Heij

“De gemeente zal moeten bijspringen, want anders halen we het einde van het seizoen misschien niet”, aldus voorzitter Robert Bollegraaf. Veel andere clubs hebben natuurlijk ook geldzorgen, maar voor VVG is er een extra probleem omdat de kantine in 2016 uitbrandde. VVG trok daarom tijdelijk bij buurman VVK in. “Sinds die brand hebben we weinig inkomsten gehad”, aldus Bollegraaf.

De nieuwe kantine is in de loop van dit seizoen geopend: “We hebben veel geld uitgegeven aan die nieuwbouw. Alles moest opnieuw opgebouwd worden en nu zijn er geen inkomsten. Dat wordt een enorme financiële strop”, zegt Bollegraaf. “Daarbij was het de afgelopen tijd slecht weer en kwam er maar weinig publiek. Nu komt er mooi weer aan, er komt meer publiek en dan konden we ook wat feestjes organiseren, maar dat gaat dus niet door”.

VVG betaalt net als diverse andere clubs de trainers niet meer. “Daar is geen geld voor. Maar wat ik mooi vond is dat onze verzorger belde en zei dat hij geen geld meer hoefde te hebben. Ik heb toch niks te doen zei hij”.

“Ik denk dat alle vaste lasten van de clubs opgeschort moeten worden en dat we volgend seizoen weer op nul beginnen”, draagt Bollegraaf aan als oplossing voor de financiële problemen.

Stijf laatste, maar toch handhaving

Voor VV Groningen is er wel een positief punt aan het stopzetten van de competities en het besluit dat geen club promoveert of degradeert. VVG staat stijf onderaan in de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal: “Ik dacht je me belde om me te feliciteren met de handhaving”, grapt Bollegraaf. “Die handhaving is natuurlijk mooi voor ons, maar ons derde elftal was al bijna kampioen en die jongens hebben dus pech. We hebben nu wel duidelijkheid voor het volgende seizoen. Persoonlijk denk ik dat dit de beste beslissing is geweest van de KNVB”.