Veel positieve reacties op hellingbanen Gerrit Krolbrug: “Lekker deurbroezen via de Korreweg”

Foto: Gemeente Groningen (via X)

De hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug zijn bijna drie maanden in gebruik. Voor Fietsersbond Groningen was het aanleiding om de afgelopen periode aan mensen te vragen hoe de constructie nu eigenlijk bevalt. En op die vraag kwamen veel reacties binnen.

“Een groot deel van de reacties was positief”, laat de Fietsersbond weten. “Sommige mensen gaven bijvoorbeeld aan dat wat hen betreft de hellingbanen er voor altijd mogen blijven liggen. Daarvan weten we nu al dat dit niet gaat gebeuren want het kanaal moet breder en de vaste bruggen moeten hoger. Daarnaast geven veel mensen aan het fijn te vinden dat ze niet meer hoeven af te stappen en dat je lekker door kunt fietsen. Of zoals iemand het verwoorde: je kunt via de Korreweg weer lekker deurbroezen.”

“Forse klim”

Desondanks maken er ook nog steeds fietsers gebruik van de brug met traptreden. “Vermoedelijk omdat het daar door de hellingbanen nu rustiger is geworden en je via deze route niet langer onderweg bent dan wanneer je voor de hellingbanen kiest. De meeste mensen vinden de hellingen goed te doen. Wel zijn sommige mensen bang dat het een racebaan wordt voor e-bikes en scooters. Een aantal fietsers geeft aan het een forse klim te vinden. Ook de bochten leveren verschillende reacties op. Sommige mensen zeggen dat er voldoende ruimte is, anderen geven aan dat de bochten te scherp zijn en dat er soms wordt afgesneden.”

“Door het gebrek aan verlichting kun je niet goed vooruit kijken”

De grootste kritiek lijkt men te hebben op de verlichting: “Aan de Ommelandkant is er een grote overgang van de hellingbaan naar de brug. Het wordt op die plek minder goed verlicht, waardoor je niet goed vooruit kunt kijken. Ook wordt op dat punt de weg smaller. En er zijn mensen die aangeven dat ze de constructie niet mooi vinden en of omwonenden geen last hebben van het gerammel dat hoorbaar is als je de brug overgaat.”

De Fietsersbond geeft aan alle resultaten te zullen gaan gebruiken bij het proces bij de hellingbanen bij de Busbaanbrug. Wanneer de nieuwe Gerrit Krolbrug gebouwd gaat worden is het de bedoeling, als de minister daar mee instemt, dat de hellingbanen verhuizen naar deze locatie.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over het onderwerp: