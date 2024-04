Thom van Bergen: “Kippenvel als een heel vak je naam roept”

FC Groningen heeft nog zes wedstrijden om promotie uit de Keuken Kampioendivisie naar de Eredivise af te dwingen. Aanstaande zondag komt NAC Breda op bezoek in Groningen, in een lunchwedstrijd om 12.15 uur.

Één van de spelers die de afgelopen weken in toenemende mate opvalt is Thom van Bergen. Was het eerst vooral door zijn werklust, afgelopen weekend scoorde de 20-jarige spits twee wedstrijden achter elkaar in de duels met ADO den Haag en FC Emmen.

De jongeling kreeg eerder dit seizoen flink wat kritiek te verduren, maar trainer Dick Lukkien hield altijd het vertrouwen in zijn spits. “Hij is beter geworden in het meespelen. In het vervolg, in loopacties om de ruimtes open te trekken. Daar heb ik hem echt in zien groeien. Natuurlijk wil hij dan zelf goals maken, en dat gebeurt nu ook.”

Van Bergen kijk met een goed gevoel naar hoe het gaat: “Ik moet zeggen dat ik best wel trots ben op mijn ontwikkeling. Aan het beging moest ik het doen met een paar minuten per wedstrijd als invaller. En ik ben wel trots dat ik me in de basis heb kunnen knokken en dat mijn ontwikkeling de goede kant op gaat.”

“Uiteindelijk gaat het als spits natuurlijk om rendement,” vervolgt Lukkien over de spits. “Ik heb er heel vaak gesprekken met hem over gehad, dat ik het gevoel had dat het wel zou gaan gebeuren en heb hem dat vertrouwen ook gegeven. En gelukkig gaat hij nu ook meer doelpunten scoren, maar ik vind hem vooral heel erg belangrijk in de energie die hij in de wedstrijd legt en zijn rol in het aanvallen en verdedigen.”

Afgelopen maandag zong het uitvak in Emmen zelfs even zijn naam. “Dat is een teken dat ze het meer gaan zien, en dat vind ik voor Thom heel erg leuk.” Van Bergen zelf kon er ook van genieten: “Dat blijft toch kippenvel, als een heel vak je naam roept, dat zijn momenten die vergeet je niet zo snel.

FC Groningen – NAC Breda

Maar er moet ook nog gewoon gevoetbald worden en vooral gewonnen worden wil FC Groningen het uiteindelijke hoofdoel halen: promotie. NAC Breda is komende zondag om 12.15 uur de eerste van zes tegenstanders die FC Groningen daarvoor moet verslaan. Al kijkt de trainer niet verder één wedstrijd per keer: “Zo doen we dat al maanden. Als dingen goed gaan dan is het vanzelfspreken dat je dat blijft doen. Het gaat nooit over de wedstrijd na het weekend, maar altijd over de eerstvolgende, en dat is iets wat mij goed bevalt,” aldus de oefenmeester.

Van Bergen gaat de wedstrijd met vertrouwen tegemoet: “In eigen huis denk ik dat we sterk zijn. Ik denk dat we een hele goede kans maken. En als je kijkt naar de ranglijst dan moeten we ook. Er is maar één verplichting, en dat is drie punten pakken.”

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Hove, Duarte; Valente, Van Bergen, Postema, Schreuders.