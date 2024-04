NK Jeugdschaken strijkt neer in Hoogkerk: “Het moet zo stil mogelijk zijn in het gebouw”

Hoogkerk is tijdens de meivakantie het mekka voor de Nederlandse jeugdschakers. Zaterdag begon het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaak dat de komende dagen gehouden wordt in de sporthal en in het dorpshuis in het dorp.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport verrichte zaterdagmiddag de openingshandeling. Tot en met 3 mei zal er gestreden worden om de nationale titels. Dat dit plaatsvindt in Hoogkerk is voor het eerst. De afgelopen drie jaar vond het NK plaats in Almelo. Vorig jaar was de laatste keer. Na drie jaar wisselt namelijk de organisatie. En dat betekent dat er tot komende vrijdag zo’n honderd jonge schakers in actie komen in Hoogkerk. Het gaat om het NK voor de leeftijdscategorieën tot en met 18, 16 en 14 jaar.

Activiteiten

Het toernooi in Hoogkerk bestaat uit zeven ronden met uitzondering van de groepen die groter zijn dan twintig deelnemers. Dat is alleen bij de groep Jeugd C het geval. Zij zullen op maandag en woensdag een dubbele ronde spelen. De wedstrijden zijn live te volgen via Twitch. Het NK is toegankelijk voor geïnteresseerden. Zo zullen er rond het dorpshuis en de sporthal verschillende schaakactiviteiten plaatsvinden voor belangstellenden.

“Zo stil mogelijk”

Desalniettemin heeft het toernooi wel gevolgen voor andere activiteiten. “In de sporthal en in het dorpshuis vinden normaliter ook andere activiteiten plaats”, laat de organisatie weten. “Die kunnen niet doorgaan. Het is namelijk de bedoeling dat het zo stil mogelijk is in het gebouw.”