Twee blessures en een twijfelgeval bij FC Groningen in aanloop naar Jong PSV

FC Groningen moet het maandagavond (vanavond) in de wedstrijd tegen Jong PSV in Eindhoven opnieuw doen zonder de geblesseerden Wouter Prins en Tika de Jonge. Laros Duarte is een twijfelgeval.

Doordat ADO Den Haag en Roda JC het afgelopen weekeinde gelijk speelden heeft Groningen de tweede plek zowat voor het grijpen. De tweede plek betekent rechtstreekse promotie naar de eredivisie en dat is het doel van FC Groningen.

FC Groningen staat zesde in de eredivisie, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie. Jong PSV staat zestiende en heeft veruit de meest gepasseerde defensie in de eerste divisie.

Jong PSV – FC Groningen begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Nick Smit.