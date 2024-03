Paaskermis strijkt neer in Reitdiephaven: “Schommelen, botsen en knuffels winnen”

Ook dit jaar is de paaskermis weer neergestreken in de Reitdiephaven. Achter de winkels aan de Reitdiephaven is een tiental attracties te vinden.

Afgelopen woensdag begon de opbouw van de attracties en op Goede Vrijdag ging de kermis voor het eerst open. “Het is de afgelopen dagen flink druk geweest”, laat de organisatie weten. “Veel kinderen en jongeren die even langs kwamen om te schommelen, te botsen en om knuffels te winnen. Het gaat voornamelijk om jongeren uit de Reitdiephaven, maar ook zeker uit omliggende wijken.”

De paaskermis is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie. De kermis werd voor het eerst in 2019 gehouden. In 2020 en 2021 moest er vanwege de coronacrisis een streep door het evenement gezet worden. Dit jaar heeft de organisatie onder andere de attractie Trip Temptation van Bosma & Verstappen weten te strikken. Bij de attractie Skeeball Extreme is het de bedoeling om alle ballen in doelgaten te schieten waarmee knuffels gewonnen kunnen worden. Daarnaast is er een snoep- en een schietkraam te vinden, botsauto’s en een bungee trampoline.

De kermis nog te bezoeken tot en met Paasmaandag.

Bekijk hier een filmpje van de kermis: