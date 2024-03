Noorderlicht in Groningen te zien: “Het is heel mooi”

Foto: Gijs Bouman

In het noordoosten van Nederland is zondagavond het noorderlicht te zien. Het gaat om fotografisch noorderlicht dat niet met het blote oog is te zien.

“Ik sta op de zeedijk in Delfzijl”, vertelt fotograaf Gijs Bouman. “Met het blote oog zie je het niet. In eerste instantie zag ik het met mijn fotocamera ook niet, maar hier op de dijk staan meer mensen die het wel gelukt is om het in beeld te brengen. Je moet een behoorlijk lange sluitertijd instellen, en je moet eigenlijk ook helemaal onderaan de dijk gaan staan, zodat je zo weinig mogelijk last hebt van het kunstlicht. En dan zie je inderdaad de prachtige kleuren. Het is heel mooi.”

Niet alleen in Delfzijl wordt het noorderlicht gezien, maar ook vanuit De Onlanden en op de Waddeneilanden komen meldingen. Dat het noorderlicht nu te zien is komt door een uitbarsting op de zon een aantal dagen geleden. Dit heeft een CME opgeleverd die richting Aarde is getrokken. Een CME is een coronale massa ejectie en bestaat uit geïoniseerde gassen en andere geladen deeltjes waaronder veel protonen en elektronen. Dit zorgt er bij ons voor dat we het noorderlicht kunnen zien.