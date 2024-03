FC Groningen sleept dankzij Peersman in extremis de zege binnen

Foto FC Groningen. Marvin Peersman

FC Groningen heeft maandagavond dankzij een 3-2 overwinning op Jong PSV een nieuwe stap gezet richting de top van de KKD, de Eerste Divisie. Het winnende doelpunt viel in de slotseconde.

De FC, zonder de geblesseerde spelverdeler Laros Duarte en linkerverdediger Wouter Prins, kwam na 19 minuten spelen in het sfeerloze trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven op voorsprong. Sfeerloos inderdaad, mede door de gestaag neervallende regen en de slechts 600 toeschouwers.

Na geknoei achterin bij PSV zetten Luciano Valente en de Noor Johan Hove een een-tweetje op. De laatste scoorde op beheerste wijze. In het restant van de saaie eerste helft gebeurde er niets noemenswaardigs. Ruststand 0-1.

De eerste de beste aanval van Jong PSV na rust leverde meteen een doelpunt op. Middenvelder Dantaye Gilbert kon op een kleine 20 meter van de goal ongehinderd aanleggen. Hij schoot de gelijkmaker netjes in de linkerhoek. Jong PSV werd sterker en coach Dick Lukkien greep na ruim een uur in: Pelupessy werd vervangen door Rui Mendez en Määttä maakte plaats voor Thijmen Blokzijl.

Jong PSV schrok daar blijkbaar van: Jimenez schoot in de 65e minuut een pass van Valente vanaf links ongelukkig in eigen doel en bracht daarmee de gasten opnieuw op voorsprong. De FC leek op een zege af te stevenen, maar in de 90e minuut kopte Jesper Uneken een voorzet van rechts ongehinderd in. De 2-2 was zeker niet onverdiend. Maar er was nog tijd en in de 94e minuut wist centrale verdediger Marvin Peersman toch nog de zege binnen te slepen. De 33-jarige Belg kopte de hoekschop keihard binnen, via de onderkant van de lat. Er werd niet meer afgetrapt.

Dankzij deze fortuinlijke zege staat FC Groningen nu op de vierde plaats van de KKD, met 54 punten uit 29 duels; een puntje minder dan Roda JC en ADO Den Haag. De FC heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed: het inhaalduel bij FC Emmen, op 1 april. Ook Roda staat op 29 duels. Vrijdag 15 maart volgt in de Euroborg de topper tegen De Graafschap.