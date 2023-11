Sinterklaas arriveert komende zaterdag in de stad: “Goed Heiligman overnacht in Museum aan de A”

Foto: Rieks Oijnhausen

Sinterklaas arriveert volgende zaterdag 18 november in de stad. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft contact gehad met de Goed Heiligman. Daarbij heeft de Sint laten weten dat zijn komst naar alle waarschijnlijkheid zonder problemen zal gaan verlopen.

De landelijke intocht vindt dit jaar plaats in Gorinchem. De afgelopen jaren ging het in de aanloop naar de landelijke intocht regelmatig mis. Vorig jaar ontstonden er in de Pakjesboot lekkages, waardoor de boot uiteindelijk zonk. Sinterklaas en zijn gevolg konden op het nippertje gered worden. Eerder verdwaalde men in de mist. Voor dit jaar heeft Sinterklaas laten weten alles goed voorbereid te hebben.

“Sinterklaas vaart via de Herman Colleniusbrug de stad binnen”

“Wij vertrouwen erop dat het goed komt”, laat Volksvermaken weten. “Op een gegeven moment moet je ook een knoop doorhakken, en de intocht organiseren. Na de intocht in Gorinchem vertrekt Sinterklaas naar Groningen, waarbij de boot rond 12.45 uur de Herman Colleniusbrug passeert. In het kielzog varen verschillende schepen en verrassingen mee. Daarna vaart men via de Bocht van Ameland, de A naar roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven. Na het ontvangst bestijgt Sinterklaas zijn paard, en begint aan een rijtoer door de binnenstad.”

Rijtoer door de stad

De rijtoer voert via de A-straat, Brugstraat, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat naar de Grote Markt. “Daar staat burgemeester Koen Schuiling (VVD) om Sinterklaas welkom te heten en een hand te geven. Tijdens de rijtoer kunnen kinderen hun tekeningen afgeven aan de Pieten. Belangrijk is dat op de tekening naam en een mailadres worden gezet. Na zijn aankomst neemt Sinterklaas zijn intrek in een speciaal voor hem ingericht vertrek in het Museum aan de A aan de Brugstraat. Hij heeft zijn oog laten vallen op de bijzondere directiekamer waar hij twee weken lang na zijn drukke werkdagen de nacht kan doorbrengen.”

“Kinderen kunnen Sinterklaas bezoeken in het Museum aan de A”

Kinderen die Sinterklaas in het museum willen bezoeken zijn welkom van zondag 19 november tot en met dinsdag 5 december. “Je mag dan ook je kleurplaat, tekening, brief of verlanglijstje achter laten. De kamer van Sinterkaas is open voor bezoek van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondagen van 13.00 tot 17.00 uur. Verder zijn er op de woensdagen 22 en 29 november van 15.00 tot 16.30 uur en op de zaterdagen 26 november en 2 december van 14.00 tot 16.00 uur Sinterklaasworkshops in het kinderatelier.”