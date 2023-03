Vanaf zondagavond niet meer via Emmaviaduct en Brailleweg de stad uit: ‘Bussen lopen teveel vertraging op’

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Wie vanaf komende zondag vanuit het centrum via de A28 de stad uit wil, kan de snelweg niet meer bereiken via het Emmaviaduct en de Brailleweg. Aanpak Ring-Zuid doet de route ruim twee maanden op slot voor autoverkeer, omdat de bussen op deze route teveel vertraging oplopen.

Ook de route naar De Wijert wordt dan afgesloten voor autoverkeer, ten faveure van de lijnbussen. De situatie duurt zeker tot begin juni.

‘Ring-Zuid’ neemt het besluit, omdat er nu geen busbaan meer is op de Brailleweg. Die wordt nu gebruikt door fietsers, omdat de Muntingbrug nog niet klaar is. Bussen en auto’s delen nu één rijstrook en in de spits lopen de bussen daardoor teveel vertraging op.

Wie vanaf zondagavond (18.00 uur) het Emmaviaduct oprijdt via het Emmaplein, wordt meteen naar de Parkweg geleid. Vanaf daar gaan auto’s via de Paterswoldseweg en Laan Corpus den Hoorn naar de op- en afrit bij Groningen-Zuid. Het verkeer wordt via bebording al bij het Emmaplein naar de Paterswoldseweg gestuurd.

De Brailleweg en het Emmaviaduct blijven wel open voor auto’s die de binnenstad in willen. Het verkeerslicht op de Brailleweg blijft staan, want bussen mogen hier nog wel in beide richtingen rijden. Het verkeerslicht gaat hier vaker op groen voor auto’s en bussen die de stad in willen, zodat er doorstroming is.

De situatie wordt begin juni waarschijnlijk pas teruggedraaid. Dan is de nieuwe Muntingbrug waarschijnlijk klaar. Dan kan het fietspad weer worden omgezet in een rijbaan voor auto’s en krijgen bussen weer een eigen strook.