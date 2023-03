Asfaltreparatie op A7 tussen Hoogkerk en Groningen-West

nieuws

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Verkeer op de A7 tussen Hoogkerk en Groningen-West moet dinsdag enige tijd via de busbaan rijden. In het wegdek op dit traject is een flink gat in het wegdek ontstaan.

Aannemerscombinatie Herepoort gaat het wegdek dinsdag herstellen. Hoewel het verkeer door kan rijden, kan er enige verkeershinder ontstaan.

Die verkeershinder was er eigenlijk al. Sinds vorige week maandag rijdt het verkeer tussen Hoogkerk en Groningen-West op één rijstrook, omdat er wordt gewerkt aan de aanleg van nieuwe lichtmasten en funderingen voor verkeersborden.

Vanwege een gat in het wegdek wordt tussen aansluiting Hoogkerk en afrit 36 Groningen-West het asfalt gerepareerd. Het verkeer kan via de busbaan langs de werkzaamheden rijden. #AanpakRingZuid #Groningen pic.twitter.com/upqN0E54Hf — Aanpak Ring Zuid (@aanpakringzuid) March 21, 2023