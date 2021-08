‘Vrijdag en zaterdag nog wisselend bewolkt met buien, vanaf zondag droog en geregeld zon’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag en zaterdag moeten we het in Groningen nog doen met enkele buien en wisselende bewolking, maar zondag zijn de buien grotendeels voorbij en breekt de zon steeds vaker door. Dit weerbeeld zet zich na het weekend enige dagen voort, zo voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag is het wisselend bewolkt. In de ochtend valt er een enkele buitje, in de middag kan er een wat pittiger exemplaar voorkomen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Zaterdag is het opnieuw wisselend bewolkt en vallen er een paar buien of buitjes. Ook op de eerste dag van het weekend wordt het rond de 19 graden, bij een matige noordenwind. ”

Zondag zijn de buien zo goed als voorbij, zo stelt Kamphuis: “Het is dan overwegend of geheel droog. Er is geregeld zon, er waait een forse noordenwind, windkracht 4 tot 5 en het wordt 20 graden. Maandag tot en met donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Bij niet al te veel wind wordt het rond 21 of 22 graden en vanaf woensdag misschien nog wel een graad warmer.”