“Hoge coronacijfers veroorzaakt door administratieve inhaalslag”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De afwijkende coronacijfers van zaterdag zijn veroorzaakt door een administratieve inhaalslag. Dat laat de GGD Groningen weten.

Zaterdagmiddag werd duidelijk dat er in de gemeente Groningen sinds vrijdag 154 personen positief getest zijn. In de provincie gaat het om 204 gevallen. De cijfers wijken af van de afgelopen week waarbij er in de gemeente Groningen dagelijks 40 tot 60 nieuwe gevallen ontdekt werden. “Het gaat om cijfers van de afgelopen zes dagen die door het RIVM nog niet meegerekend waren”, vertelt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. “Het is een soort koppelingsfout. Wij hebben de aantallen wel geregistreerd, maar deze cijfers kwamen niet aan bij het RIVM. De fout is nu hersteld waardoor er nu ineens heel veel gevallen meegerekend worden die al langer bekend zijn.”

Behalve een koppelingsfout is er bij de administratieve inhaalslag ook sprake van wat vertraging.