Minister: “We stoppen niet als we 2.400 IC-bedden hebben”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het aantal bedden op de Intensive Care wordt als het aan minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid ligt verder uitgebreid dan de 2.400 waar men nu van uit gaat. De Jonge reageert daarmee op de oproep van de Tweede Kamer tijdens het coronadebat woensdagmiddag.

Naar verwachting zullen komend weekend 2.400 IC-bedden operationeel zijn. “Maar daar zal het wat mij betreft niet bij blijven”, zei De Jonge. “We zullen blijven proberen om dit aantal nog verder op te rekken.” De minister neemt de maatregel om daarmee te piek in het aantal coronapatiënten dat gelijktijdig op de Intensive Care behandeld moet worden, op te kunnen vangen. Als er namelijk te weinig bedden zijn kunnen Triage-situaties niet uitgesloten worden en de minister wil dit voorkomen. “We halen alles uit de kast om niet in die fase te komen. Maar de mogelijkheid is er wel. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.”

Van de 2.400 bedden zijn er straks negentienhonderd voor coronapatiënten. Dit aantal ligt al veel hoger dan in de week dat de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd.