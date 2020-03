nieuws

Foto: Grunobuurt

De hoek Westinghousestraat – James Wattstraat raakte deze zondag gestremd door weggewaaid bouwmateriaal.



De harde wind heeft vat gekregen op het bouwmateriaal van de nieuwbouwblokken in Grunobuurt Noord. Hierdoor werd de hoek Westinghousestraat – James Wattstraat geblokkeerd.

Ondertussen is een buurtbewoner actief aan de slag gegaan om de rommel op te ruimen en is de doorgang in elk geval voorlopig weer vrij.