Automobilist gewond bij ernstig verkeersongeluk in Ten Boer

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk in Ten Boer is dinsdagavond de bestuurder van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur op de Verlaatweg. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “De melding was aanvankelijk dat er een auto te water was geraakt. Dat bleek niet het geval te zijn. De personenauto is op zijn zijkant in een greppel terecht gekomen.” Behalve de politie werden ook een ambulance en de brandweer van Ten Boer ter plaatse gestuurd. “De bestuurder was bekneld komen te zitten. Deze is door de brandweer bevrijd.”

Het slachtoffer is daarna met onbekende verwondingen in een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht. Naar de precieze toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.