Februarimaand de natste ooit gemeten

nieuws

Het zal niemand ontgaan zijn: de februarimaand verloopt kletsnat. Op Groningen Airport Eelde is het niet eerder zo nat geweest in februari, sinds het begin van de metingen in 1906. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Er is tot 26 februari 134.8 mm aan regenwater gevallen en daarmee is het oude record van 2002 al overtroffen. Toen viel er 132 mm water.

Ook de komende dagen staat er regen op het programma, zodat het record nog scherper zal worden gesteld. Bovendien telt februari dit jaar 29 dagen.