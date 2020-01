Politie doet groot onderzoek in binnengevallen woning Kometenstraat

De recherche is vrijdagmorgen- en middag met veel voertuigen aanwezig in de Kometenstraat voor een onderzoek in- en om de woning waar vannacht een arrestatieteam binnenviel, zes mensen arresteerde en een mogelijke gijzeling verbrak.

In de woning aan de Kometenstraat in Paddepoel, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd binnengevallen door een arrestatieteam van de politie, werd mogelijk iemand tegen zijn wil vastgehouden. In totaal werden zes personen aangehouden.

De politie viel de woning binnen na een tip. Over waar de tip vandaan kwam en of de zaak verband houdt met een groter onderzoek, wil de politie op dit moment niet zeggen.

Foto: Joey Lameris – 112 Groningen

