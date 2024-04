Raad wil geen gesteggel over tracé Lelylijn: “Deels ondertunnelen en doortrekken naar Stockholm en Warschau”

Foto: Rob Dammers - Woudenberg ICE3m 4610-4611 ICE 105 Basel SBB, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75578276

Het Noorden moet het gaspedaal vol ingedrukt houden in de lobby om de Lelylijn te realiseren. Een discussie over het tracé wil de raad dan ook niet, omdat dit afleidt van het uiteindelijke doel. En dat doel is volgens de raad een internationale verbinding die doorgetrokken wordt naar Stockholm en Warschau.

In alle gemeenteraden en Provinciale Staten in het Noorden wordt deze periode gesproken over de Lelylijn. Wat zijn de wensen? Wat zijn de gedachten? Alle informatie wordt meegenomen om daar in de toekomst over in discussie te kunnen gaan. Alle fracties in de Groningse raad zien de spoorverbinding zitten. Etkin Armut van het CDA: “De voordelen voor de regio zijn groot. Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker, het zorgt voor meer werkgelegenheid en er komen meer woningen. De Lelylijn is niet een investering voor Groningen maar voor heel Nederland.”

Lelylijn

De Lelylijn is een voorgestelde Nederlandse spoorlijn tussen Lelystad en Groningen met treinen die een snelheid tot 200 kilometer per uur kunnen bereiken. Het plan heeft enkele overeenkomsten met de Zuiderzeelijn, die in 2007 werd geannuleerd. Woensdag stemde het Europees Parlement in met de realisatie van de Lelylijn. Van de parlementsleden stemden 565 van de 631 voor.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “In het Noorden zijn we vaak te lief”

Maar bij zo’n groot plan kun je niet om de vraag heen waar die trein dan langs moet gaan rijden en waar stations moeten komen. En dat is nu precies waar verschillende fracties hun vingers niet aan willen branden. Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden: “De afgelopen periode is het al over verschillende varianten gegaan. Via de Afsluitdijk, via Oost-Friesland. Ik denk dat het belangrijk is dat we stoppen met verdeeldheid zaaien. En dat is het risico bij deze tracé-discussie. Als er verdeeldheid ontstaat, dan gaat Den Haag nooit het geld geven. Dan hebben ze ons tegen elkaar uitgespeeld. We zullen ook elke dag keihard moeten blijven lobbyen. In het Noorden zijn we vaak te lief. We denken dat als we het één keer goed zeggen, dat het dan wel klaar is. Maar dat is niet zo. Onze wethouder doet heel goed zijn best. Maar de hele discussie van een Lelylijn of Zuiderzeelijn loopt al sinds 1969 hè? Mijn fractie vindt het belangrijk dat de lijn wordt doorgetrokken naar Duitsland. En daar moeten we onze krachten op richten.”

Marcel den Os (Stadspartij 100% voor Groningen): “Je kunt de lijn doortrekken naar Warschau”

Marcel den Os van Stadspartij 100% voor Groningen is het daar mee eens: “We moeten niet gaan steggelen over tracés, maar we moeten doorpakken. Hier ligt een enorme kans om het Noorden verder te ontwikkelen. En mijn partij denkt ook groot. Deze lijn kun je doortrekken naar Warschau. Je moet alles op alles zetten.” Dat vinden ook Student & Stad en D66. Pablo Vermerris: “Door sprinters te laten rijden kun je het Noorden met elkaar verbinden, intercity’s kunnen Groningen verbinden met de Randstad en dat dan allemaal op een HSL-netwerk, waardoor er ook treinen naar Denemarken en Zweden kunnen rijden.” Vincent Boswijk: “Dat draagt ook bij aan de verduurzaming. Als je in een aantal uren naar Kopenhagen kunt reizen, dan heb je een volwaardig alternatief voor het vliegtuig.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Geen gesnoep uit de Lelylijn-pot”

Waar de partijen het ook over eens zijn is dat er niet uit de Lelylijn-pot gesnoept mag worden. Afgelopen week werd bekend dat het kabinet met de rente opbrengsten van het potje knooppunten bij Meppel en Ede-Wageningen wil gaan oplossen. Hier moet met een gezamenlijke lobby vol op ingezet worden dat dit geen optie is. Vermerris: “Gewoon er niet uit gaan snoepen. Gewoon het geld oormerken voor de Lelylijn.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “We moeten de Lelylijn niet zien als een heen-en-weertje”

Femke Folkerts is van de GroenLinks-fractie: “We hebben het over een enorm project dat betekend is hoe Groningen zich de komende eeuwen gaat ontwikkelen. Wij zijn hartstochtelijk voorstander van de Lelylijn maar we weten ook dat er flinke hobbels te nemen zijn. Dat vraagt politieke moed. Groningen is op dit moment een witte vlek op de HSL-kaart. Een ontbrekende schakel tussen Bremen en Amsterdam. De Lelylijn, daar heeft heel Europa iets aan. Het is belangrijk dat we de Lelylijn niet gaan zien als een ‘heen-en-weertje’. Er zit een hele regio aan vast die je hier aan vast kunt verbinden. Qua natuur zal de aanleg offers gaan vragen. Daarom pleiten wij om delen van de lijn, bij het natuurgebied Van Oordt’s Mersken, te ondertunnelen. Bij deze ondertunneling kun je dan ook de A7 meenemen.”

Leendert van der Laan: “Ondertunnelen kost extra geld”

Bij dat punt krijgt Van der Laan van de Partij voor het Noorden flashbacks: “Dan gaat het nog meer kosten. En dat was indertijd de reden om de Zuiderzeelijn niet door te laten gaan.” Folkerts: “En toch maken wij die keuze. Je kunt deze lijn maar één keer aanleggen. De HSL konden we ook deels ondertunnelen. Elders in Europa kan het ook. Het is een investering aan de voorkant. Dorpen waar de trein niet rechtstreeks doorheen zal rijden gaan er op die manier ook op vooruit.”

Rita Pestman (PvdA): “Ondergronds zien wij als een goede optie”

De PvdA is het daar mee eens. Rita Pestman: “Het ontzien van de natuurgebieden vinden wij ook belangrijk. Ondergronds zien wij dan ook als een goede optie. En dat geld moet er komen. Het kan ook niet zo zijn dat de opening van de lijn nog 25 jaar gaat duren. Groningen heeft altijd achteraan gestaan. En ondertussen zien we dat Amsterdam prachtig ontsloten is qua openbaar vervoer.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Er is maar één logische route voor de Lelylijn”

Wethouder Philip Broeksma van Verkeer is blij met de input: “Ik trek de conclusie dat er volop steun is voor de Lelylijn. De denkrichtingen die genoemd zijn, neem ik mee.” Broeksma wil wel iets kwijt over de mogelijke tracés: “We weten allemaal dat er maar een logische route is, en dat is via de A7, A28 en A6. De Afsluitdijk is geen serieuze optie. Maar je moet ervoor waken dat je niet in een tunnelvisie komt. Want door andere opties te onderzoeken krijg je wel veel informatie. Je gaat in eerste instantie heel breed kijken. Dat voorkomt dat er later wordt gezegd dat bepaalde opties niet zijn onderzocht. Je voorkomt dus dat je in een later stadium onderuit gehaald kan worden.”

“In dorpen waar de bushaltes zijn verdwenen komen de haltes weer terug”

Broeksma denkt dat de Lelylijn ook veel positieve invloed kan hebben: “De trein zal via Emmeloord, Heerenveen, Drachten naar Groningen rijden. Op dit moment rijden er nog bussen tussen Heerenveen en Groningen. Dat kun je vanaf dan heel anders inrichten. Waar de stations komen is nog onbekend. Maar stel dat dit om dorpen gaat waar de afgelopen jaren bushaltes zijn verdwenen. Dan acht ik de kans groot dat die haltes daar terug komen. Dat je buslijnen laat rijden vanaf deze plekken naar treinstations of transferia, waardoor je langs de route een hele goede ontsluiting krijgt.”

“Ik ben overtuigt dat het gaat leiden tot de aanleg van de lijn”

En de wethouder is ook optimistisch: “We gaan hier op 17 mei verder over praten. Het zal een lang traject zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat het gaat leiden tot de aanleg van de spoorlijn. Alle lichten staan op groen. En het blijft belangrijk om te blijven lobbyen. We doen dat vanuit onze stuurgroep, waar alle overheden in zijn vertegenwoordigd, maar ook u als fracties heeft daar een rol in. Zoek contact met uw collega’s. Vlieg het niet aan vanuit de Calimero-gedachte, maar vanuit de kracht die dit project heeft. Als College en als gemeenteraad zijn wij niet de baas. Wij zijn niet almachtig. Maar we moeten ons verhaal kennen, één front vormen als het Noorden. Dat gaat nu al heel goed en het is belangrijk om daar op in te blijven zetten.”