GRC en Velocitas delen de punten in povere stadsderby

GRC-Velocitas (Foto Martijn Minnema)

In de eerste Klasse J eindigde de stadsderby tussen GRC Groningen en Velocitas 1897 in een gelijkspel, 1-1. Daar werd geen van beide clubs erg blij van. Velocitas had de winst verdiend, GRC schiet met een punt te weinig op. Voor GRC was het het eerste punt na vier nederlagen op rij.

Vlotte openingstreffer

Velocitas kende een droomstart in de stadsderby tussen middenmoter Velocitas en degradatiekandidaat GRC. Al na twee minuten viel de bal binnen toen Dion Zimmerman een hoekschop met het hoofd verlengde. In de eerste helft was Velocitas daarna ook duidelijk beter en liet het na verder afstand te nemen. Het verweer van GRC was pover, passes kwamen maar zelden aan en gevaarlijk werd de de thuisclub dan ook niet of nauwelijks. Tot kort voor rust, toen kreeg Jasper Kingma twee goeie kansen. De eerste, na een teruggelegde vrije trap was nog lastig in een vol strafschopgebied. De tweede had er wel in gekund, op aangeven van Niek Snippe kreeg Kingma een vrije schietkans maar hij wist de bal van dichtbij niet voorbij Velo keeper Tuur de Vries te krijgen.

Lucky 1-1 na rust

Na rust wist GRC zich wat vaker onder de druk vandaan te spelen, toch kwam de gelijkmaker in de 63′ minuut wel enigszins uit de lucht vallen. Een voorzet vanaf rechts belandde via een Velocitas verdediger achter keeper de Vries, 1-1. Daarna nam Velocitas het initiatief weer en had het ook een aantal mogelijkheden. Over het geheel genomen was Velocitas in de eindfase echter slordig of werden verkeerde keuzes gemaakt. Ook GRC speelde de mogelijkheden die er lagen slecht uit. Bij GRC mislukte sowieso erg veel, de thuisclub had bepaald niet zijn beste dag. Velocitas was de bovenliggende partij, maar was op zijn beurt ook niet goed genoeg om te winnen van een zwak spelend GRC.

Velocitas mist penalty

Dat GRC een punt overhield aan deze wedstrijd dankte het dan ook voornamelijk aan keeper Rutger van den Berg. Hij werd de held van de dag toen hij in de 80′ minuut een strafschop stopte. Na een lompe overtreding wees arbiter Wijma terecht naar de stip, maar Thomas Bats zag zijn inzet door van den Berg gekeerd worden. In de absolute slotfase kreeg Bram Mulder nog twee mogelijkheden toen hij met veel ruimte diep gestuurd werd. De na dit seizoen naar PKC’83 overstappende linksbuiten had duidelijk zijn dag niet en verknoeide beide mogelijkheden echter al in een vroeg stadium.

GRC staat voorlaatst met even veel verliespunten als VKW, wat een plek hoger op de eerste nacompetitie plek staat.

Velocitas staat zesde met zes punten voorsprong op de nacompetitie plekken tegen degradatie. Volgend weekend staat een inhaalronde gepland en zijn beide clubs vrij. Het weekend daarop gaat GRC op bezoek bij nummer twee WVV. Voor Velocitas staat dan wederom een stadsderby op het programma, thuis wordt dan tegen PKC’83 gespeeld.