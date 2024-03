Amateurvoetbal: Helpman loopt in op koploper, zege Forward

Foto: Andor Heij

Helpman liep zondag in de tweede klasse I in op koploper Roden. Forward won en SC Stadspark verloor. Een klasse lager was er een ruime winst voor Groninger Boys.

Helpman won in en tegen Sellingen met 1-0 door een doelpunt van Danny Dijkstra na de pauze. Doordat koploper Roden met 2-0 verloor van GOMOS is de achterstand van Helpman op Roden vier punten met nog zeven wedstrijden te gaan.

Forward boekte op Zernike onderin een belangrijke 3-2 zege op HOVC. Marnix Metus, Thomas, Gelling en Tomas Butz scoorden voor de studenten. Forward klom naar de negende plek en moet nog een plaatsje stijgen om helemaal veilig te zijn.

Stadspark verloor bij Annen met 3-0 en zakte naar de tiende positie.

3B

Groninger Boys versloeg thuis Westerwolde met 4-1. Sean Nfor, Roy Oostra, Wesley Plasma en Angelo Boonstra scoorden. Groninger Boys is derde in 3B. Dat is negen punten minder dan de ongenaakbare koploper Peize. Bovendien heeft Groninger Boys drie wedstrijden meer gespeeld.

Engelbert staat op de laatste plaats door een 4-2 thuisnederlaag tegen EHS’85.