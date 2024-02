Ronald McDonald huis houdt deze woensdag open dag

Het Ronald McDonald Huis Groningen houdt deze woensdag open dag. Belangstellenden zijn tussen 10.30 en 13.00 uur welkom.

Wie in de buurt woont, donateur of sponsor is of gewoon geïnteresseerd is, kan zonder afspraak binnenlopen aan het H.A. Kooykerplein 15. Alle Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen in ons land zijn deze dag open voor geïnteresseerden. Die kunnen daar kennismaken met de vrijwilligers die het Huis dag en nacht draaiende houden.

In de elf Ronald McDonald Huizen in Nederland vinden families een huiselijke plek op loopafstand van hun kind in het ziekenhuis. Hier laten zij de ziekenhuisomgeving even los en kunnen ze toch binnen enkele seconden weer aan het ziekenhuisbed van hun kind staan. Vooral voor gezinnen die ver van het ziekenhuis wonen, is dit een uitkomst. Elk gezin in het Ronald McDonald Huis heeft een gastenkamer met eigen badkamer en televisie.