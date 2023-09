Langer openhouden van openluchtzwembaden is niet uitvoerbaar: “Te weinig personeel”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Terwijl we aan het eind van deze week op tropische temperaturen afstevenen zijn verschillende openluchtzwembaden in onze gemeente gesloten, omdat het seizoen ten einde is. Jammer vindt D66, waarbij men vraagt om een oplossing. Maar wethouder Inge Jongman zegt aan handen en voeten gebonden te zijn.

Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Het is lekker weer buiten, maar zwembad De Papiermolen was afgelopen zondag voor het laatst open. De afgelopen jaren zijn hier vaker vragen over gesteld, waarbij geopperd is om flexibele openingstijden te hanteren. Wat we namelijk de laatste jaren zien is dat september steeds vaker een zomerse maand is. Als je de statistieken erop naslaat, dan zie je dat twintig dagen in de maand als warm de boeken ingaat. Tegelijkertijd zien we dat zwembaden die niet door de gemeente gerund worden, bijvoorbeeld Hoogkerk, dat zij wel open kunnen blijven. Kan de wethouder toezeggen dat we in 2024 ook in september kunnen zwemmen in De Papiermolen, zoals ook eerder, in 2019, is toegezegd?”

Sten Wennink (ChristenUnie): “Ook zwembad in Ten Boer was afgelopen weekend voor het laatst open”

Raadslid Sten Wennink van de ChristenUnie: “Ik sluit me aan bij de vragen van meneer Lo-A-Njoe. Wel zou ik aan willen geven dat wij vinden dat dit ook zou moeten gelden voor zwembad De Blinkerd in Ten Boer. Ook dit zwembad was afgelopen weekend voor het laatst open.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Mooie bezoekersaantallen”

Wethouder Jongman (ChristenUnie) van Sport: “Deze vragen zijn de afgelopen jaren vaker gesteld. En mij moet van het hart dat we als gemeentebestuur heel blij zijn hoe De Papiermolen gewaardeerd wordt. Er is een goed seizoen gedraaid, met mooie bezoekersaantallen. Het zwembad is op dit moment geopend van 1 mei tot 1 september. In april de baden openen is vanwege duurzaamheidsidealen niet geschikt, omdat het dan vaak nog koud is, en er veel energie moet worden gebruikt om het water op temperatuur te houden.”

“Dat Hoogkerk open kan blijven is geen makkelijke opgave”

Jongman vertelt verder: “Het zwembad in Hoogkerk kan dit seizoen eindelijk weer open, na een aantal jaren gesloten te zijn geweest. Dat zij deze maand nog open zijn, is geen makkelijke opgave. Het is namelijk lastig om aan geschikt personeel te komen. We zijn bijvoorbeeld door dit zwembad benaderd of wij ook kunnen ondersteunen. Het rondkrijgen van de bezetting is erg lastig. Dat het hen wel gelukt is, is natuurlijk heel mooi.”

“Er is geen ruimte om meer te kunnen doen”

Personeelsproblematiek is ook de reden dat De Papiermolen en De Blinkerd niet langer open kunnen blijven: “Personeel is de belangrijkste factor bij het in bedrijf houden van een zwembad. Daarbij zien we dat het heel lastig is om aan goed zwembadpersoneel te komen. Tijdens corona waren die problemen er ook. Op dit moment kunnen we ons goed redden, maar er is geen ruimte om meer te kunnen doen. Langer openblijven is geen optie. Het personeel in de zwembaden heeft bijvoorbeeld ook recht op vakantie. Ook zijn er mensen nodig om voorbereidingen te treffen op het winterseizoen. En de binnenzwembaden in onze gemeente moeten weer gerund worden. Daar wil men ook weer kunnen zwemmen, en vinden er weer zwemdiplomalessen plaats.”

“Verschuiven van seizoen is een mooi streven maar praktisch onuitvoerbaar”

Jongman: “De flexibiliteit die we hebben ligt tussen 1 mei tot 1 september. Het verschuiven van het seizoen is een mooi streven, maar is praktisch niet uitvoerbaar. Dat Hoogkerk open kan is geweldig, en ik moedig ook iedereen aan om daar naar toe te gaan, want het is een prachtig zwembad. En daarnaast zijn er verschillende plassen in onze gemeente waar verkoeling kan worden gezocht.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Is er contact gezocht met mbo-opleidingen?”

Toch is Lo-A-Njoe niet helemaal tevreden met het antwoord: “Ik snap de uitdagingen. En de oplossing ligt in het aantrekken van extra personeel. Ik vraag me af of er bijvoorbeeld al contact is gezocht met mbo-opleidingen, waar studenten worden opgeleid tot zweminstructeur of badmeester?” Jongman: “Die contacten zijn er, maar ik ga dat voor de zekerheid nog wel even controleren. Aan de andere kant moeten we ons ook afvragen wat het oplevert. We hebben in het verleden zwembaden vaker langer opengehouden, maar qua bezoekersaantallen viel dat tegen. School en werk starten immers weer, waardoor er minder tijd is om een duik te nemen.”