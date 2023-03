Nummer twee Volt passeert lijsttrekker met voorkeursstemmen en neemt enige zetel in

nieuws

Foto: Laura Reinink (via Instagram)

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen heeft niet voor een andere zetelverdeling gezorgd. Wel leverde de definitieve uitslag een grote meevaller op voor Laura Reinink, de nummer twee op de kieslijst van Volt. Zij kreeg meer voorkeursstemmen dan Jan Jacob Hilberdink en komt daarmee in de enige Statenzetel van haar partij te zitten.

Een week na de bekendmaking van de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten is nu definitief duidelijk dat de BBB de grootste partij wordt in de Groningse Staten. De nieuwkomer in de Staten wordt gevolgd door de Partij van de Arbeid en GroenLinks, beiden met vijf zetels.

Hieronder vindt u een overzicht van de definitieve verkiezingsuitslag:

De uitslag leverde nog wel een aantal opvallende wijzigingen op door de voorkeursstemmen. Bij de BBB steeg Henk Wortelboer, de nummer 26 op de kieslijst, dankzij voorkeursstemmen naar de twaalfde plek. Dat betekent dat Wortelboer Mariët Bosman uit de twaalfde en laatste zetel duwt die de BBB met haar monsteroverwinning binnen wist te halen.

Nummer twee Volt dringt lijsttrekker uit enige zetel

Een nog grotere verrassing vond plaats bij Volt. De partij wist bij haar eerste deelname aan de Groningse Statenverkiezingen één zetel binnen te halen. Die wordt niet ingenomen door Jan Jacob Hilberdink, maar door Stadjer Laura Reinink. Dankzij voorkeursstemmen verdrong de nummer twee op de kieslijst haar eigen lijsttrekker.

Daarmee wordt Reinink de fractievoorzitter van de partij. “Ik ben ontzettend dankbaar voor de steun die ik van de burgers heb gekregen tijdens deze verkiezingen”, aldus Reinink. “Het is een eer om de voorkeurstemmen te hebben gewonnen en ik beloof dat ik elke dag hard zal werken om de beste politicus te zijn die ik kan zijn. Ik wil er voor de burgers zijn, hun zorgen en problemen begrijpen en me inzetten voor een betere toekomst voor ons allemaal.”