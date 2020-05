Volle treinen tussen Groningen en Leeuwarden: “Houd rekening met vertraging”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zaterdagmiddag en -avond rekening houden met vertraging. De oorzaak zijn volle treinen.

De NS-reisinformatie meldt rond 14.30 uur dat er problemen zijn tussen Groningen en Leeuwarden. Er is sprake van volle treinen en daardoor een mogelijk langere reistijd. Volgens de NS gaan de problemen tot zaterdagavond 20.00 uur duren.

De oorzaak van de volle treinen is naar alle waarschijnlijkheid het treinongeluk bij Hooghalen vrijdagmiddag. Doordat er grote schade ontstaan is aan de infrastructuur kunnen er tot maandagochtend geen treinen rijden. Reizigers kiezen, ondanks dat er bussen zijn ingezet, er voor om om te reizen via Leeuwarden.

