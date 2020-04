Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer: “Ga niet de natuur in”

nieuws

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen mensen zaterdag op om dit weekend niet de natuur in te gaan. Door het mooie weer is men bang dat veel mensen er op uit trekken maar vanwege de coronamaatregelen is dat een slecht plan.

“We willen voorkomen dat veel mensen op hetzelfde moment de natuur intrekken”, laat een woordvoerder weten. “Met teveel mensen kan geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden worden. Als je wilt genieten van de zon dan juichen we dat ontzettend toe, maar doe dat in je eigen tuin of op je balkon. Kom niet naar de natuurgebieden.” Twee weken geleden deden de organisaties een vergelijkbare oproep toen het door het voorjaarsweer erg druk was in de natuurgebieden. Die oproep had effect want afgelopen weekend was het rustig. “Hoewel wij denken dat dit kwam door het frisse weer en de koude wind. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en eraan bijdraagt om een herhaling van de situatie van twee weken geleden te voorkomen.”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het een erg mooi lenteweekend. Zondag gaan we de twintig graden nog niet bereiken maar wordt het met veel zon aangenaam weer. Omdat het ook volgende week mooi blijft denkt Kamphuis dat de twintig graden in de dagen daarna wel eens bereikt kan gaan worden.