Groenlinks, Partij voor de Dieren en Student & Stad willen vuurwerkverbod in Gemeente Groningen

Dinsdag dienden GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Stad schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders. Zij willen een totaalverbod op vuurwerk in de Gemeente Groningen.

Nog niet alle partijen in de gemeenteraad gaan mee in een totaalverbod. 100% Groningen wil vuurwerkshows stimuleren en PvdA wil eerst onderzoeken of een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen genoeg is om de problemen op te lossen. Ook vraagt de PvdA zich af of een gemeentelijk verbod nut heeft als dit landelijk nog niet geldt.