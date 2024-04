Ruime zege Gorecht, Helpman en Groen Geel winnen, doek valt voor Mamio

Foto Andor Heij. Gorecht - Noordscheschut

Gorecht won in de tweede klasse J zaterdag ruim. Een klasse lager maakten Helpman en Groen Geel geen fout. Het doek viel voor Mamio in 3C.

Gorecht won in Haren met 4-1 van subtopper VEV’67 en nam daarmee ruim afstand van de degradatiezone. Miska Scheepsma, Benjamin Zondervan en Tom Traas zorgden voor een 3-0 ruststand. Menco Renkema scoorde tegen voor de ploeg uit Leek. Bob Poorta zorgde voor de 4-1 eindstand. Gorecht is vijfde met 37 punten uit 22 wedstrijden.

FC Lewenborg speelde in en tegen Hoogeveen met 2-2 gelijk. Jamal Schripsema en Armando Kremer scoorden voor Lewenborg. Lewenborg is twaalfde met 18 uit 22 en kan nacompetitie tegen degradatie niet meer ontlopen. Rechtstreekse degradatie is ook aan de orde, omdat Bedum ineens de geest heeft gekregen en al drie keer op rij won. Zaterdag werd koploper Noordscheschut met 3-2 geklopt. Bedum heeft nog maar drie punten achterstand op FC Lewenborg.

VV Groningen is bijna gedegradeerd. Thuis werd met 8-0 verloren van FC Surhuiserveen.

3C

Koploper Helpman maakte geen fout. De Esserbergderby bij Be Quick werd met 4-1 gewonnen. Saviero van Zwol scoorde twee keer. Camiel Buursma en Remco van Huffelen maakten de ander twee voor Helpman. Helpman heeft 40 uit 22. Be Quick staat twaalfde met 22 uit 22 en kan nacompetitie alleen in theorie ontlopen.

Groen Geel staat in punten gelijk met Helpman, maar heeft een minder doelsaldo. Groen Geel won thuis met 2-0 van HFC’15. Ruben Ludwig en Dave Knipmeijer scoorden. Helpman en Groen Geel hebben drie punten voorsprong op FC Zuidlaren, dat derde is. HFC’15 blijft elfde met 27 uit 23.

Lycurgus verspeelde punten in de titelstrijd. In en tegen Zuidhorn werd met 2-1 verloren. Dylan van der Spoel scoorde voor Lycurgus dat nu zesde is met 36 uit 22.

Ook The Knickerbockers heeft dat puntenaantal, maar heeft een beter doelsaldo. De studenten wonnen met 5-2 van Mamio. Mamio kwam nog wel op voorsprong, maar TKB herstelde zich daarna. Luuk Jansen, Roel Batema, Rens Langelaan, Sweder Jacobs en Jasper Waninge scoorden voor TKB.

Mamio degradeerde door de nederlaag naar de vierde klasse. Het verblijf van Mamio in de derde klasse duurde maar een jaar. Vorig seizoen werd Mamio kampioen in de vierde klasse C. Dit seizoen verzamelde de club tot nu toe slechts 9 punten.

Lagere klassen

In 4D blijft VVK voorlaatste na een 3-0 nederlaag tegen hekkensluiter SIOS en is dieper in de degradatiezorgen.

In 4E kreeg Omlandia in Ten Boer een pak slaag van Holwierde: 6-1 Omlandia bleef desondanks vijfde.

In 5E kan Haren over twee weken thuis kampioen worden. Een punt tegen Glimmen is voldoende. Zaterdag won Haren bij Asser Boys met 6-1. Jurrian Berends scoorde drie keer.

Volgende week is er slechts een beperkt competitieprogramma in alle klassen.