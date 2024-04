Groninger Museum koopt glas-in-lood versie van albumhoes Pink Floyd

Foto via Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft een uniek glas-in-loodraam aangekocht. Het stukje glaskunst, gemaakt door ontwerpstudio Hipgnosis, heeft het motief van Pink Floyd’s album Dark Side of the Moon.

Tien jaar geleden maakte Hipgnosis, naar aanleiding van het dertigjarige jubileum van The Dark Side of the Moon van Pink Floyd, twee glas-in-loodramen met het motief van de albumhoes. Foto’s van deze ramen werden onderdeel van de ‘anniversary box set’.

Eén daarvan is nu dus eigendom van het Groninger Museum. Het museum kreeg het raam, waarvan er slechts twee ter wereld zijn, aangeboden door Hipgnosis-oprichter Aubrey Powell. Vorig jaar was er een grote overzichtstentoonstelling over de Londense ontwerpstudio te zien in het Groninger Museum. Het glas in lood werd mede bemachtigd dankzij de Groninger Museum Salon. Het raam wordt permanent zichtbaar voor publiek.