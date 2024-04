Groningen viert Koningsdag 2024 (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen viert zaterdag Koningsdag. In de binnenstad, in de wijken en in de dorpen zijn er tal van activiteiten. Op deze pagina een overzicht in foto’s.

Koningsdag begon zaterdagochtend traditioneel met het luiden van de klokken van de Martinitoren. Onder andere burgemeester Koen Schuiling (VVD) was hierbij aanwezig die ook een handje meehielp. Na afloop werd er Oranjebitter gedronken. Het luiden van de klokken was tegelijkertijd het startsein voor de vrijmarkt op de singels. Op de Praediniussingel en de Ubbo Emmiussingel was het gelijk druk.

Tekst gaat verder onder de foto:





Na afloop van het luiden van de klokken werd er een oranjebitter gedronken. Foto: Rieks Oijnhausen

Binnenstad

In de binnenstad is het in het begin van de middag gezellig druk. De Nederlandse driekleur wappert op de Martinitoren en op de terrasjes op de Grote Markt en Poeleplein is het al gezellig druk. Op de Vismarkt zijn verschillende optredens van onder andere Pjotr, Bronsema & Staal, VanDeStraat en Jammah Tammah Groove Express. In het Stadspark is om 13.00 uur muziekfestival Kingsland begonnen.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Koningsdag in Groningen 🤴🧡 🇳🇱 pic.twitter.com/P0xIoEBFIJ — Cisca Wijmenga (@wijmenga_cisca) April 27, 2024

Nassauplein

Op het Nassauplein in de Oranjebuurt vindt traditioneel een vrijmarkt plaats. Vanaf 09.00 uur waren er met name kinderen die hier hun waren aan de man probeerden te brengen. De wijkvereniging had op het middenterrein diverse activiteiten georganiseerd waarbij kinderen onder andere geschminkt konden worden en ook kon men er een hapje en drankje krijgen.

Koningsnacht

De festiviteiten rond Koningsdag begonnen vrijdagavond al. Op de Vismarkt waren diverse optredens van onder andere Kevin Paré, Starfish en de Abba Experience. In het Stadspark vond ‘Helden van Oranje’ plaats. Hier waren er optredens van Snollebollekes, Jannes, Tino Martin en Paul Elstak. De gemeente laat weten dat de festiviteiten tijdens Koningsnacht zonder problemen zijn verlopen.





Op het Nassauplein in de Oranjebuurt vond de traditionele vrijmarkt plaats. Foto: Arend-Jan Wonink





Op de Vismarkt was het tijdens Koningsnacht gezellig druk. Foto: Sientje van Schie





In het Stadspark waren er tijdens Koningsnacht optredens van onder andere Jannes, Tino Martin en Paul Elstak. Foto: Paul van der Laan