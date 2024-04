Groningen krijgt in aanloop naar Roze Zaterdag regenboogbankjes, maar manier waarop leidt tot ongemak

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de gemeente worden in de aanloop naar Roze Zaterdag in juni zo’n tien zitbankjes in de openbare ruimte in de regenboogkleuren geschilderd. Ondanks dat alle partijen het onderwerp belangrijk vinden leidde het tijdens het debat tot ongemak.

Het idee werd gepresenteerd door D66, waarbij de partij gesteund wordt door Student & Stad, GroenLinks, partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Mijn fractie vindt het belangrijk dat iedereen in Groningen zichzelf kan zijn. Duidelijk is dat mensen die behoren tot de regenbooggemeenschap daarin nog een lange weg te gaan hebben. Wat wij willen gaan doen is zo’n tien tot twaalf bankjes in de gemeente promoveren tot regenboogbankjes. Aan deze bankjes wordt een persoonlijk verhaal van een Groninger behorend tot de regenbooggemeenschap op schrift en beeld gekoppeld dat met een QR-code beschikbaar wordt gemaakt. Ook zullen de bankjes onderdeel worden van de Roze Stadswandeling. Als we vandaag met dit voorstel instemmen kunnen de bankjes voor 22 juni, dan vindt Roze Zaterdag plaats, gerealiseerd worden.”

Jalt de Haan (CDA): “Moeten we onze bankjes nu politiek maken?”

Bij het CDA leidt het voorstel tot vragen. Jalt de Haan: “Gaat het om bankjes die we hier voor dit doel neerzetten, of gaan we bestaande bankjes een motief geven? En als we gemeentelijke bankjes in gaat zetten voor statements; waar leggen we dan de grens? Krijgen we straks ook bankjes voor Oekraïne en voor femicide?” Lo-A-Njoe: “Het gaat om bestaande en permanente bankjes. En de ideeën die meneer De Haan noemt, dat zijn allemaal goede doelen.” De Haan: “Ik vind dit wel lastig. Moeten we nu onze gemeentelijke bankjes politiek maken?”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “We kunnen hier geen debat over voeren en we weten niet wat het financieel gaat kosten”

Zo denkt Stadspartij 100% voor Groningen er ook over. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Ik vind deze discussie heel ongemakkelijk. Mijn partij heeft met verve het Regenboogakkoord getekend. Het is een onderwerp dat emotioneel beladen is. Ons wordt gevraagd om hier vanavond een oordeel over te geven. We weten niet wat de financiële consequenties zijn. Het is ook niet mogelijk om hier een debat over te voeren. En dat maakt het heel lastig om dit goed af te kunnen wegen. Terwijl dat zo belangrijk is. Het gaat over discriminatie en uitsluiting. Onderwerpen waar we fatsoenlijk mee om moeten gaan.” Lo-A-Njoe reageert daarop: “De reden dat we het nu voorstellen is dat het dan nog gerealiseerd kan worden voor Roze Zaterdag.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “U bent gewoon te laat”

De VVD kan zich goed vinden in de woorden van de Stadspartij. Ietje Jacobs-Setz: “Elke inwoner van onze gemeente is ons even lief. Maar het ongemakkelijke gevoel dat overheerst ook bij mijn fractie. Want eigenlijk bent u gewoon te laat. Als u dit in december had voorgesteld, dan hadden we het op de juiste manier kunnen behandelen.” Daan Swets van Student & Stad: “Het is goed om te benoemen dat dit een idee is vanuit een groep enthousiastelingen. En dit kan niet wachten. In totaal gaat het om zeven tot tien bankjes, waarbij er ook een bankje in Ten Boer komt te staan.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Dit realiseren voor Roze Zaterdag wordt nog een hele klus”

Wethouder Manouska Molema van Integratie en Emancipatie vertelt dat er de afgelopen periode al veel contact over dit onderwerp is geweest. “De kosten bedragen 750 euro per bankje. Dit kan gefinancierd worden vanuit de diversiteitsbegroting. Daarmee is het geld in dat potje voor dit jaar op. Dus als er in de rest van het jaar voorstellen komen op het gebied van diversiteit, dan zal daar geen geld voor zijn. Daarnaast wil ik een winstwaarschuwing geven. In het plan gaat het behalve om de regenboogkleuren ook om het aanbrengen van een qr-code waarmee persoonlijke verhalen beluisterd en bekeken kunnen worden. Om dit voor Roze Zaterdag te realiseren zal nog een hele klus zijn. Maar we gaan ons daar wel voor inspannen.”

“Zes kleuren voor vijf plankjes”

Molema: “Daarnaast hebben wij begrepen dat er een angst bestaat dat we ook de nieuwe bankjes op de Grote Markt gaan kleuren: dat gaat niet gebeuren. Het gaat enkel om bankjes die al aan vervanging toe zijn. Daarnaast zijn er nog wat praktische problemen. De bankjes hebben namelijk vijf plankjes, terwijl er zes kleuren zijn. Daar moeten we dus nog even goed naar kijken.”

Uiteindelijk stemmen 32 raadsleden met het voorstel in, 10 stemmen tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.