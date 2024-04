Gemeentebestuur gaat excuses aanbieden voor slavernijverleden

Tentoonstelling 'Slavernij en de Groningers?'

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) gaat op 16 mei excuses aanbieden voor de rol die het toenmalige gemeentebestuur had in het Groningse slavernijverleden. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt op het Stadhuis.

De excuses worden gemaakt op 16 mei omdat het dan International Day of Living Together in Peace is. De keuze voor deze dag is gemaakt in overleg met nazaten van het slavernijverleden. Voor de bijeenkomst zullen betrokkenen en nazaten worden uitgenodigd. Ook is er de mogelijkheid om het live te volgen via een videostream. Aanleiding van de excuses is onderzoek van de Rijksuniversiteit naar het Groningse slavernijverleden. Daaruit bleek dat de voorgangers van de huidige burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden een duidelijk voordeel hebben gehad bij de slavernij en slavenhandel.

Dit geldt voor zowel de periode van de West Indische Compagnie als de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Groningen had bijvoorbeeld een eigen WIC-kantoor en het toenmalig gemeentebestuur had een vertegenwoordiger in de VOC in Zeeland. Eerder was al bekendgemaakt dat er voor de beide periodes twee aparte monumenten gaan komen die herinneren aan het slavernijverleden.