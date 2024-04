Gemeente ziet voor zichzelf geen rol bij ‘huizendans’ Oosterhamriktracé: “Nijestee en CareX kunnen zich prima redden”

Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

De gemeente ziet voor zichzelf geen rol bij de ‘huizendans’ die de afgelopen periode de gemoederen in de Oosterparkwijk bezighoudt. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fracties van het CDA en SP. Raadslid Etkin Armut: “Woningcorporatie Nijestee was van plan om 154 woningen te slopen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Oosterhamrikkade. Dit was nodig vanwege de plannen voor het Oosterhamriktracé. Nu deze plannen door de gemeente zijn uitgesteld, blijkt de sloop van de woningen op korte termijn niet nodig. Inmiddels zijn al wel 150 van de 154 bewoners verhuisd, wat natuurlijk erg verdrietig is. Nijestee heeft nu besloten de woningen te renoveren waardoor ze weer tien tot vijftien jaar mee kunnen. Oud-bewoners komen voor deze woningen in aanmerking. In de woningen verblijven op dit moment bewoners die via CareX huren. Nijestee, de eigenaar van de woningen, heeft aangegeven dat de huurders niet in aanmerking komen voor compensatie of voorrang op een andere woning. Wat ons betreft kunnen we de tijdelijke huurders niet tussen wal en schip laten vallen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Deze situatie heeft niemand gewild”

De wethouder begrijpt waarom Nijestee de woningen nu wil gaan renoveren. “We hebben het over een situatie die niemand heeft gewild, maar het is wel de praktijk. Nijestee heeft nu de afweging gemaakt om sloop niet door te zetten maar om te gaan investeren in de woningen waardoor ze nog tien of vijftien jaar verhuurd kunnen worden. We zijn ook blij dat de corporatie zegt dat huurders die hier tot voor kort woonden voorrang krijgen om terug te komen. Dat is denk ik ook terecht, want het is heel spijtig dat deze mensen, achteraf, onterecht moesten verhuizen. Maar als gemeente hebben we hier niet perse een rol in. Als de voormalige huurders terug willen dan kunnen zij zich melden bij Nijestee.”

“Als je via CareX huurt weet je dat je op een gegeven moment moet vertrekken”

Dat geldt ook voor de tweede situatie. Nadat de voormalige bewoners waren vertrokken kwam er leegstandsbeheer waarbij er via CareX in de woningen gewoond kan worden. “Ook daarvoor geldt dat we als gemeente er geen rol in hebben. Dit is de reguliere gang van zaken. Als je via CareX huurt dan weet je dat je op een gegeven moment moet vertrekken. We weten ook dat sloop en bouw in dit gebied gefaseerd plaats zal gaan vinden, dus niet iedereen zal tegelijk op straat staan. Dit betekent dat er tijd is om een alternatief te vinden. Wij denken dat Nijestee en CareX zich prima kunnen redden met deze situatie en wij zien daar voor onszelf geen rol.”

Etkin Armut (CDA): “Hoeven we ons geen zorgen te maken?”

Armut: “Die woorden stellen mijn fractie enigszins gerust. Anderzijds als je het over de rol van de gemeente hebt: dat we nu in deze situatie zitten is wel omdat wij als raad besloten hebben dat het Oosterhamriktracé uitgesteld wordt. Maar we maken ons wel zorgen over de huidige huurders. Is het echt zo dat CareX en Nijestee zich daarmee redden? Hoeven we ons geen zorgen te maken dat iedereen weer een plek krijgt?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Geen onmogelijke opgave”

Van Niejenhuis: “Mijn beeld is dat CareX en Nijestee zich hiermee kunnen redden. Als gemeente hebben we contact met beide organisaties. En als er de komende tijd aanleiding is om zorgen te hebben dan zullen we het daar ook over hebben. Voor nu is het zo dat de renovatie niet direct begint en ook gefaseerd plaats zal vinden. Ja, het is moeilijk om een huis te vinden, maar het lijkt ons geen onmogelijke opgave.”