Boswachter Bart Zwiers komt hoopvoller uit Den Haag dan dat hij er heen ging: “Bemoedigend voor de natuur”

Foto: Natuurmonumenten

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten spreekt van een bemoedigende dag. Dinsdag overhandigde hij en zijn collega’s 81.497 beterschapswensen aan de Tweede Kamer waarmee opgeroepen wordt om de natuur beter te beschermen.

“Toen ik vanmorgen naar Den Haag afreisde was ik niet pessimistisch”, vertelt Zwiers. “Maar je weet van tevoren niet wat de dag gaat brengen. En uiteindelijk merk je wel dat zo’n dag heel goed is. Dat je de politici eens echt in de ogen kunt kijken. Dat je het gesprek hierover eens kunt voeren. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een hele geslaagde dag. Ik ben hoopvoller uit Den Haag gekomen dan dat ik er heen ging.”

Natuur staat onder druk

In Nederland staat de natuur onder druk. In de afgelopen dertig jaar is bijvoorbeeld het aantal insecten met zo’n 76 procent afgenomen. Terwijl deze insecten nodig zijn voor de voedselvoorziening omdat ze zorgen voor bestuiving. Uiteindelijk gaat het om het hele ecosysteem. Mensen hebben een goed werkend ecosysteem nodig voor bijvoorbeeld schone lucht, eten en drinkwater. Afgelopen herfst trok Zwiers al met tweehonderd boswachters naar het Malieveld in Den Haag om daar de noodklok te luiden. Het was ook het startsein voor de beterschapswensen die uiteindelijk door 81.497 mensen getekend werden. Die wensen werden dinsdag overhandigd, waarbij Kamerleden ook op een stoel konden gaan zitten om te luisteren naar de wensen die één voor één waren ingesproken.

Tekst gaat verder onder de foto:





Fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie gaat luisteren naar de beterschapswensen. Foto: Natuurmonumenten

Boswachter Bart Zwiers: “Bij natuur hangt alles aan elkaar vast”

Wat Zwiers dinsdag van de politici hoorde stemt hem hoopvol: “Het is aan het bewegen. En waarom dat gevoel? Er is het gevoel dat we uit de loopgraven komen. Dat we met elkaar het probleem zien. Het merendeel van de kiezers van de partijen die nu aan het formeren zijn zeggen ook dat er beter voor de natuur gezorgd moet worden. We zijn in dit land heel snel geneigd om mee te gaan in de polarisatie. Dat je vóór of tégen bent. Maar er is een hele grote middengroep die het belangrijk vindt dat er een goede leefomgeving is. En bij natuur hangt alles aan elkaar vast. Want het gaat ook over de bomen en struiken in jouw straat.”

Dion Graus (PVV): “Dit is de meest originele petitie die er ooit is aangeboden”

Dion Graus is Kamerlid voor de PVV en tevens voorzitter van de commissie LNV: “Ik ben bijna achttien jaar Kamerlid en ik vind dit de meest originele petitie die er ooit is aangeboden. En het doet me ook veel want ik heb zelf in het Limburgse Meinweg-gebied gewoond. Eén van de grootste natuurgebieden van Nederland en ik heb de natuur zelf achteruit zien gaan.” Eline Vedder van het CDA: “Ik vind het echt wel een worsteling elke dag weer hier in Den Haag. Hoe we tegenstellingen, die in mijn ogen niet nodig zijn, kunnen overbruggen. En betere rentmeesters kunnen zijn voor de natuur.”

Sandra Beckerman (SP): “Natuur beter gaan beschermen”

Sandra Beckerman van de SP: “Vooral de berichten op de kaartjes zijn indrukwekkend. Ook van kleine kinderen die heel goed weten waar het om gaat. En dat is dat we de natuur veel beter moeten gaan beschermen.” Ines Kostic (PvdD): “Ik ben echt onder de indruk en een beetje geëmotioneerd ook. Zo veel mooie berichten van jong en oud over hoe belangrijk onze natuur is. En dat is het eigenlijk ook. Het moet van mensen komen. En dan komt nu ook de boodschap dat we de natuur beter moeten beschermen en dat zeggen wij ook al jaren.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Partijleider Dilan Yeşilgöz-Zegerius van de VVD in gesprek met de boswachters. Foto: Natuurmonumenten

Bart Zwiers: “Wat Dilan zegt klinkt hoopvol”

De vraag is of het nog niet te laat is. Zwiers daarover: “Ik heb dinsdag uitgebreid met Dilan (Dilan Yeşilgöz-Zegerius, partijleider van de VVD, red.) gesproken. Zij is momenteel één van de formerende partijen. Ik vroeg aan haar hoe het kan dat de VVD vier jaar heeft gestreden en met minister Van der Wal er hard aan heeft getrokken en dan straks aan de eindstreep alles gaat verliezen. Daarop reageerde ze bevestigend dat dit niet het eindspel kan zijn. En hoe je dat precies moet interpreteren dat weet ik niet, maar het klinkt hoopvol.”

“Ik zie veel bereidwilligheid”

Volgens Zwiers wordt er ook bewogen: “We hebben het hier al jaren over. We hebben het over een transitie over stikstof, over de natuur, die met de nodige wrijving gepaard is gegaan. Ik heb nu het gevoel dat we aan het bewegen zijn. En dat is positief. Er gebeuren dingen. Die voorbeelden zie je misschien ook in je eigen omgeving. Dat het aantal tegels afneemt en dat de vierkante meters groen aan het toenemen zijn. Ik zie veel bereidwilligheid. Ook bij boeren. Boeren met wie ik spreek die zeggen tegen mij dat ze wel anders willen. Maar ze willen er wel een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat moeten we toch kunnen realiseren?”

“We hebben de politiek nodig”

De actie van Natuurmonumenten zit er nu op. Hoe nu verder? Zwiers: “Wij blijven strijden. Er zijn allemaal factoren die het gebied waar ik boswachter ben beïnvloeden. Stikstof bijvoorbeeld maar ook te weinig water. Om dat op te lossen heb ik de politiek nodig. Anders redden we het niet. En Natuurmonumenten blijft zich hier voor inzetten. Dat doen we al sinds 1905 en daar gaan we mee door. En natuurlijk blijf ik de ontwikkelingen in Den Haag op de voet volgen.”