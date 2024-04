Aangenaam en (zo goed als) droog weekend met zomerse piek op zaterdag

Foto: Joris van Tweel

Het weer lijkt, in ieder geval op zaterdag, te zijn vergeten dat het pas begin april is. Het opvallend warme weer van zaterdag is ook zondag nog niet niet helemaal verdwenen, al doet het kwik een flinke stap terug. Begin volgende week neemt de kans op neerslag weer toe en vanaf dinsdag gaat ook het kwik op de thermometer weer zakken.

Aan het begin van zaterdagochtend hangt er nog een wolkendek boven Groningen, maar tegen de tweede helft van de ochtend trekt het grijze pak open en begint de zon flink te schijnen. Dan stijgt ook de temperatuur langzaam van 11 graden naar 23 graden midden op de middag. De wind is zwak tot matig en zwabbert van zuidwestelijke naar zuidelijke richting.

Met maximaal veertien graden wordt het in de nacht naar zondag bepaald niet koud. Er zou wel wat regen kunnen vallen. Zondagochtend trekken de wolken weer weg en gaat de zon weer schijnen, dit keer met iets meer sluierwolkjes en een wat lagere temperatuur (18 graden) dan op zaterdagmiddag. Waar de wind in de nacht zwak was, trekt een matig windje aan uit het zuidwesten.

Maandag denkt de zon opnieuw de boventoon te gaan voeren, maar bewolking blokkeert onze ster weer een stuk vaker. Daaruit kan, op verschillende momenten op de dag, ook wat regen vallen. De temperatuur blijft steken op 17 graden en de zwakke wind draait richting het oosten. Dinsdag zijn we, na het ’s zomers aandoende interlude, weer terug bij af: flinke hoeveelheden regen en een maximumtemperatuur van 12 graden, bij een straf windje uit het (zuid)westen. De dagen erna kan de zon zich weer wat tonen, maar is ook een bui niet uit de lucht.