Oranje Nassau verliest van hekkensluiter, winst voor Velocitas en PKC’83

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Hoogezand

Oranje Nassau verloor zaterdagmiddag van de rode lantaarndrager. Velocitas 1897 en PKC’83 wonnen overtuigend en namen flink wat afstand van de degradatiezone.

Koploper Oranje Nassau ging verrassend onderuit tegen hekkensluiter Hoogezand. Op sportpark Coendersborg werd het 2-1. Halverwege de eerste helft kwam Hoogezand op voorsprong. ON doelman Erwin Heidekamp stopte in eerste instantie een inzet van Hoogezand, maar Joran van Zwol benutte de rebound. Nadat Peter van Son namens ON een reuzenkans had gemist scoorde Ezra Schrijver op aangeven van Rick Wiersma wel: 1-1.

Vijf minuten na de pauze kwam Hoogezand opnieuw voor toen Justin Slor scoorde. ON drong daarna aan. Zo schoot Schrijver op de lat en miste Jim de Leeuw een goede kans, waardoor ON met lege handen bleef staan. Ondanks de nederlaag bleef ON koploper in 1J met 30 punten uit 15 wedstrijden.

ON kreeg ook wat hulp van stadgenoot PKC’83, dat in Emmen de nummer twee DZOH op een 3-0 nederlaag trakteerde. PKC kwam dik vijf minuten voor de rust op 1-0 door een doelpunt van Rob Schokker. PKC was na de pauze de betere ploeg en liep via Jivan Vroom en Kevin Bakels uit naar een ruime zege.

Velocitas 1897 won thuis met 2-0 van SVBO. Velocitas was voor de pauze sterker en door Thomas Bats werd het 1-0. Na rust probeerde SVBO terug te komen, maar een strafschop van Bats besliste de tweestrijd.

Velocitas en PKC’83 staan respectievelijk vijfde en zesde in 1J met 22 punten uit 15 wedstrijden.

Zondag speelt GVAV Rapiditas uit tegen WVV en GRC Groningen is dit weekeinde vrij.