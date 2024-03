FC Groningen verdediger Thijmen Blokzijl in Oranje onder 19

Foto via FC Groningen

FC Groningen verdediger Thijmen Blokzijl is opgeroepen voor de selectie van Oranje onder 19.

Naast Blokzijl riep de Groninger bondscoach Mischa Visser nog twintig spelers op. AZ en PSV zijn met ieder vier spelers hofleveranciers van het elftal.

Het gaat om kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap die allemaal in Assen en Veendam gespeeld worden. Oranje speelt op woensdag 20 maart in de Langeleegte in Veendam tegen Litouwen. De zaterdag er na is in het stadion van Achilles 1894, de Marsdijk in Assen, de tweede wedstrijd tegen Frankrijk. Dinsdag 26 maart is België de tegenstander in Veendam.

Alleen de poulewinnaar van deze vier landen plaatst zich voor het EK. De eindronde vindt van 15 tot en met 28 juli plaats in Noord-Ierland.