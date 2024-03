Eersteklasser Oranje Nassau trekt drie nieuwe spelers aan

Foto Andor Heij. Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau is druk doende om de selectie voor volgend seizoen rond te krijgen. Er zijn inmiddels drie spelers aangetrokken.

De 23-jarige middenvelder Mart Bloeming komt over van competitiegenoot Hoogezand. Sam Niewold maakt de overstap van tweedeklasser Gorecht naar ON. Niewold is een 22-jarige aanvaller. De 28-jarige aanvallende middenvelder Kasper Oldenburger is de derde versterking. De oud jeugdspeler van FC Groningen speelt momenteel bij vierde divisionist Pelikaan S, dat na dit seizoen stopt met prestatievoetbal.

Tien spelers, waaronder de meeste sterkhouders, blijven nog een jaar bij ON. Met de overige selectiespelers wordt nog gesproken.

Bij Oranje Nassau vertrekken na dit seizoen: Joar Terpstra (Achilles 1894), Quirijn Boelens (NEC Delfzijl), Daan Smit (Spanje) en Quinten Anakotta (Hoogeveen). Tyson dos Santos en Bernard Suffner zijn al weg. Dos Santos verhuisde naar Dordrecht en Suffner is voor een studie naar Hong Kong.

ON is momenteel lijstaanvoerder in de eerste klasse J en hoopt te promoveren naar de vierde divisie.