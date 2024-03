Compostdagen in Groningen: “Wat een heerlijke grond”

Het zijn de compostdagen in Groningen. Vandaag en morgen kunnen bewoners van de gemeente gratis compost ophalen bij verschillende afhaalpunten in Haren, Kardinge, Woldjerspoor, Vinkhuizen en Ten Boer.

Het compost is niet alleen voor Stadjers, maar ook door Stadjers. Het wordt namelijk gemaakt van het groente, fruit en tuinafval dat door Groningers gescheiden wordt. “Om de Groningers te bedanken geven we ze deze dagen gratis compost”, vertelt Miriam Hall, manager afval en circulariteit van de Gemeente Groningen.

In de agenda

Voor sommige bewoners staat de compostdag al een tijdje in de agenda. “Wij hebben een karretje van de buurman. Die mogen we elk jaar lenen en dan gaan we hier elke Goede Vrijdag naartoe om grond te halen “, vertelt een man die samen met zijn vrouw staat te scheppen.

Groene vingers

Gekleed in een roze legging en met een badmuts op haar hoofd, schept een vrouw een kruiwagen vol. “Vorig jaar had ik allemaal zand in mijn haar gekregen, dus ik heb me dit jaar maar goed aangekleed”, licht ze toe. “Het is heerlijk. Je bent lekker buiten aan het scheppen. Je voelt de wind en dit is lekkere grond. Het is hartstikke goed voor je tuin.”

360 ton

Het compost wordt nog warm en vers vervoerd uit het naburige Friesland, waar het geproduceerd wordt. De ene volle trekker komt na de andere. “De gemeente heeft wel 360 ton compost beschikbaar gesteld voor deze dagen”, vertelt Miriam Hall. En dat is best veel.

Een man die samen met zijn zoon de auto vult met compost vertelt, “Het lijkt heel veel en het is veel gewicht, maar als je het uitstrooit en je pakt er een harkje bij dan denk je: had ik maar meer meegenomen.”

Om zoveel mogelijk mensen te verblijden mag iedereen maximaal één gevulde aanhanger meenemen. Maar er zijn zoveel mensen, dat de bomenverbeteraar de afhaalposten uit vliegt. ” Mirjam vertelt, “We hebben nog nooit zoveel mensen gehad. Dat betekent dat we dit jaar nieuwe compost moeten laten aanrijden vanuit Friesland.”

Zaterdag 30 maart

Kortom: wil je nog vruchtbare grond? Dan kun je er maar beter snel bij zijn. Op de website van de gemeente Groningen kun je vinden waar je wanneer compost kan ophalen.