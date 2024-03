André van Duin rijdt zaterdagavond met Freek de Jonge in oude Rolls Royce door Stad

Foto: Rieks Oijnhausen

In het televisieprogramma Bij Van Duin op de Achterbank rijdt André van Duin zaterdagavond door de binnenstad van Groningen. Zijn gast is Freek de Jonge. De opnames vonden plaats in oktober.

Het concept van het programma is dat Van Duin tijdens iedere aflevering een collega uit de kleinkunstwereld ontvangt vlak voor zijn of haar optreden. In de aflevering rijden ze door een stad die voor de gast veel betekent. In de aflevering van zaterdagavond krijgt Freek de Jonge, die geboren is in Westernieland, een lift op weg naar de Stadsschouwburg. Op de achterbank worden herinneringen opgehaald en laten de twee elkaar fragmenten zien van personen die voor hen belangrijk zijn geweest. Zo vertelt De Jonge dat hij op jonge leeftijd geïnspireerd is geraakt door Toon Hermans. Hermans kon als geen ander met het publiek spelen, wat De Jonge fascineerde. Ook gaat het over Danny Kaye, Michiel Romeyn en Eric Koller.

Bij Van Duin op de Achterbank is voor het tweede achtereenvolgende jaar op televisie te zien. Eerder dit seizoen waren Karin Bloemen, Claudia de Breij en Najib Amhali te zien. De aflevering met De Jonge is de slotaflevering. Bij iedere aflevering is het een verrassing wie de oude Rolls Royce bestuurt. Dit seizoen waren Paul de Leeuw en Johan Derksen al achter het stuur te vinden. Wie zaterdagavond het voertuig bestuurt is nog een verrassing.

Bij Van Duin op de Achterbank is zaterdagavond vanaf 21.15 uur te zien op NPO 1.