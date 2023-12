MVV scherpt regels aan voor FC-fans: Groningen ‘verboden gebied’ voor kaartverkoop uit Maastricht

Stadion De Geusselt van MVV in Maastricht - Foto via MVV

MVV heeft de regels rond kaartverkoop voor de uitwedstrijd die FC Groningen volgende week vrijdag speelt in Maastricht aangescherpt. Groningen is tot ‘verboden gebied’ verklaard bij de online-kassa van de zuidelijkste profclub van het land.

De club uit Maastricht besloot, na overleg met de lokale driehoek, een honderd procent ID-controle in te voeren. Dat is volgens MVV besloten met het oog op de veiligheid. Dat betekent dat iedereen die als FC-supporter naar Maastricht wil komen, een kaart via FC Groningen moet te kopen. Iedereen die boven de lijn Amsterdam-Zwolle woont (door de Limburgse club zelf bestempeld als de ‘verboden regio) kan geen ticket via MVV kopen. Kaarten van FC-fans die wel via MVV zijn aangeschaft, worden volgens de Limburgers geblokkeerd zonder mogelijkheid om geld terug te krijgen.

MVV-aanhangers merken de regels ook, want op de dag van de wedstrijd is er géén kassaverkoop aan het stadion. Ook zij kunnen alleen een kaart kopen via de voorverkoop.

FC Groningen-supporters kregen daarnaast in eerste instantie een verplichte buscombi opgelegd. Maar na overleg tussen beide clubs, de commissiewedstrijdzaken vanuit de Supportersvereniging FC Groningen en de lokale autoriteiten in Maastricht is een alternatieve vervoersregeling met pendelbus toegevoegd. Het blijft ook mogelijk om vanaf Euroborg per bus naar Maastricht te reizen.

MVV ontvangt FC Groningen op vrijdagavond 15 december, aanvang 20.00 uur. Aanstaande vrijdag mag de ploeg van trainer Dick Lukkien eerst nog thuis aan de bak. Dan ontvangt FC Groningen Telstar in de Euroborg.