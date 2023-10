Geen treinverkeer mogelijk richting Assen vanwege beschadigde spoorbrug

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Assen moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Door een beschadigde spoorbrug is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 21.30 uur. Bij Loon, nabij Assen, is een busje vast komen te zitten onder een spoorviaduct. Niemand is gewond geraakt, wel is het busje fors beschadigd geraakt. Spoorbeheerder ProRail heeft het treinverkeer tussen Groningen en Assen gestremd. Een storingsploeg is naar de locatie gestuurd om te onderzoeken of er ook schade is ontstaan aan het spoorviaduct.

Tussen Assen en Zwolle is wel treinverkeer mogelijk. Reizigers richting Zwolle worden geadviseerd om via Leeuwarden te reizen.