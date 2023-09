Lege batterij van rookmelder laat brandweer in actie komen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningse brandweer moest zondagochtend in actie komen in Hoogkerk omdat vanuit een woning het gepiep van een rookmelder klonk. Buurtbewoners hadden de hulpdiensten gebeld.

De melding van een mogelijke woningbrand aan de Johann Faberlaan kwam rond 10.55 uur bij de brandweer binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “We kregen geen contact met de bewoners”, schrijft de politie op sociale media. De brandweer heeft zich daarom zelf toegang verschaft tot de woning. “Al snel was de oorzaak gevonden. De rookmelder maakte een piepend geluid vanwege een lege batterij.” De hulpverleners hebben de batterij verwijderd.

Eerder heeft de brandweer het advies gegeven om maandelijks je rookmelders en CO-melders in je huis te controleren. Wanneer het luchtalarm klinkt is het ook slim om je melders even te testen. Daarmee controleer je of de melders nog werken, en controleer je ook of de batterijen nog voldoende levensvatbaar zijn.