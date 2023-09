Celstraffen tot zeven jaar geëist tegen Polen die Groninger ondernemer met bijlen moesten slaan

Vijf Poolse mannen, die zich lieten inhuren voor zware geweldsklussen in het criminele circuit, hoorden maandagmiddag celstraffen tot zeven jaar tegen zich eisen in de rechtbank in Zwolle. Zeker drie van de vijf verdachten waren volgens het OM ook in Groningen actief.

De mannen staan terecht voor (poging tot) zware geweldsmisdrijven en van wapenbezit. Eén van hen zou ook een automatisch wapen met een geluidsdemper Nederland in hebben gesmokkeld. Tegen de man die de wapens invoerde en een andere verdachte wordt 7 jaar cel geëist. De andere drie verdachten moeten, als het aan de officier van justitie ligt, 54, 27 en 10 maanden celstraf uit gaan zitten.

De groep mannen wordt ervan verdacht te hebben gefungeerd als makelaars en uitvoerders van zware criminaliteit. In totaal staan in de zaak, die de naam 26Woltz draagt, elf verdachten terecht. De vijf mannen die maandag in het beklaagdenbankje stonden deden, in verschillende samenstellingen, mee aan een reeks geweldsklussen.

‘Klus’ in Groningen mislukt

Eén daarvan had in Groningen moeten plaatsvinden. In december 2021 gingen drie van de verdachten, volgens het OM mogelijk gewapend met bijlen, iemand opzoeken in een bedrijfspand om een open staande schuld te incasseren. Verschillende media lieten vrijdag al weten dat deze persoon een vastgoedondernemer zou zijn.

Maar de ‘klus’ mislukte, zo blijkt volgens het OM uit een opgenomen telefoongesprek uit het onderzoek. “We zijn ook nog Groningen gaan doen”, zou één van de verdachten hebben verklaard. “Het was een vesting. Gepantserde deuren met grendel en code. Wij zijn naar binnen gegaan en er kwam een wijf en een kerel naar ons toe en een Rus (…) Er was geen kans.” Een tweede verdachte zou hebben verklaard: “Eigenlijk was de bedoeling dat wij met zijn drieën naar de man moesten gaan en hem moesten slaan. We moesten hem bang maken. We moesten het ook opnemen, filmen. (..) hij moest niet afgemaakt worden, anders kon hij niet betalen.”

Wapens, beroving en brandstichting

In andere steden slaagt de Poolse bende er wel in om hun geweld succesvol te verkopen. In Eindhoven werd een slachtoffer met een hamer bewerkt en in een bedrijfspand in Best werd brand gesticht. In Den Haag werd een Marokkaanse rapper in de val gelokt en beroofd van zijn schoenen, jas en telefoon. Verder werd vorig jaar maart in de berging van een woning in Alphen aan de Rijn een groot wapenarsenaal aangetroffen. In deze woning waren twee van de vijf verdachten aanwezig. Agenten vonden toen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschutter geweren en vier anti tankwapens (bazooka’s).