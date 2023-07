Jongeren richten vernielingen aan in leegstaand restaurant in Hoogkerk

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Jongeren hebben zondag vernielingen aangericht in en rondom een leegstaand restaurant aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Dat meldt de politie op sociale media.

Het gaat om het gebouw waar tot 2015 restaurant Yankee Doodle was gevestigd. Daarna huisde het Old MacDonald Restaurant in het pand tot zij in 2016 failliet gingen. Daarna is het een tijdlang in gebruik geweest door restaurant PaPiPa’s. “In het pand zijn meerdere vernielingen gepleegd”, laat de politie weten. Toen wij arriveerden zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen er vandoor gegaan. Hun fietsen hebben ze echter achter gelaten. Deze zijn door ons in beslag genomen. De rijwielen kunnen ze ophalen bij het politiebureau op vertoon van hun identiteitskaart.”

Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl zijn bij de vernielingen ook twee auto’s op het terrein toegetakeld. Op foto’s is te zien dat de ramen van de auto’s kapot zijn geslagen, en ook dat de koplampen gemolesteerd zijn. De politie doet verder onderzoek in de zaak.