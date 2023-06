Nacompetitie: Groen Geel ruim langs Vitesse’31, winst VVK, Haren, Amicitia VMC

Foto Andor Heij. Groen Geel scoort tegen Vitesse'63

Groen Geel heeft zaterdagmiddag op Corpus den Hoorn simpel de tweede ronde gehaald voor promotie naar de tweede klasse. Vitesse’63 uit Koekange werd met 5-0 verslagen.

Groen Geel had een droomstart. Tom Arissen stuurde na vijf minuten Stan Ypenburg diep en diens voorzet werd door Melle Gebben afgerond. Vier minuten later gaf Menno Pot een pass op Gebben. Die gaf voor en Rik Slomp schoot de 2-0 binnen. Arissen knalde kort daarop nog op de lat. Vitesse was een korte fase dreigend, maar de Groninger doelman Robin Paul van den Heuvel was twee keer attent.

Na de pauze bleef Groen Geel de betere ploeg. In de 52e minuut stopte Erwin Gunnink een Groen Geel inzet fraai met de vuist. Alleen is Gunnink geen keeper en hij kon met rood vertrekken. Stan Ypenburg schoot de strafschop raak: 3-0. Invaller Koen Olde Monnikhof tekende na 67 minuten voor de 4-0 en na een fraaie aanval in de 69e minuut was Ypenburg het eindstation: 5-0. Groen Geel kreeg nog enkele mogelijkheden, maar een grotere nederlaag werd Vitesse’63 bespaard.

Groen Geel speelt volgende week zaterdag thuis tegen Zuidhorn dat tweedeklasser hoopt te blijven. Zuidhorn versloeg Helpman met 2-0. Helpman speelt daardoor ook volgend seizoen in de derde klasse.

Voor promotie naar de derde klasse won VVK thuis met 2-1 van Haulerwijk. VVK speelt volgende week uit tegen ONR. Omlandia was vrij en speelt volgende week uit tegen Borger. Omlandia hoopt derdeklasser te blijven.

Haren versloeg uit voor een plek in de vierde klasse Ezinge met 1-0. Haren speelt volgende week de finale op neutraal terrein tegen Steenwijk.

Amicitia VMC won thuis met 4-0 van buurman Blauw Geel’15. Blauw Geel blijft vijfdeklasser. Amicitia speelt de finale tegen Glimmen dat de eerste ronde vrij was.