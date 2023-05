Foto: Wesley Ferwerda. Zaalvoetballers PKC'83

De zaalvoetballers van PKC’83 zijn vrijdagavond uitgeschakeld in de strijd voor een plek in de eredivisie.

In Egmond aan Zee werd in de nacompetitie voor promotie met 7-2 verloren van White Stones. De eerste wedstrijd in Groningen eindigde in 3-3.

Dat betekent dat PKC’83 ook volgend seizoen in de eerste divisie speelt.